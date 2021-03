Se billederne: Ny, stor dagligvarebutik åbner

Se billedserie Torsdag blev båndet til den nye brugs i Skuldelev klippet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Frederikssund - 18. marts 2021 kl. 11:50 Af Ea Lykke Schausen

Ventetiden er nu endelig ovre for de mange, der i spænding har ventet på en ny, dobbelt så stor Dagli'Brugs i Skuldelev.

Mandag drejede brugsuddeler June Carlsen for sidste gang nøglerne om i den gamle brugs, der har ligget i byen så længe, de fleste beboere kan huske.

Og blot to dage efter stod hun for at åbne den spritnye butik i samme by, der med sin dobbelt så store kapacitet og helt nye look kan siges at være noget af en opgradering.

Den gamle Dagli'Brugsen i Skuldelev var 250 kvadratmeter i to plan, mens den nye butik, der nu er åbnet, er godt 750 kvadratmeter i ét plan.

Den nye brugs er delvist finansieret af Hornsherred Brugsforening, der har spyttet 12 millioner kroner i projektet. De resterende tre millioner har borgerne i byen selv crowdfounded. Og dét var især årsagen til, at brugsuddeler Søren Brøgger mente, det at flytte butikken, var et sats værd at tage.

"Det, at borgerne har crowdfounded det, det er i sig selv kæmpestort, og det varmer virkelig at vide, borgerne så gerne vil den her butik," har brugsuddeler Søren Brøgger tidligere udtalt til Lokalavisen. Også June Carlsen, brugsuddeler i Skuldelev Dagli'Brugs har tidligere givet udtryk for samme:

"Skuldelev har virkelig taget ejerskab over projektet her. Når jeg har gået her og gjort klar de sidste uger, har der tit været folk forbi og kigge ind af vinduerne. Det bliver så skønt, når vi kan åbne dørene for dem og vise den nye lækre butik," siger hun.

Den nye dagligvarebutik vil normalt have åbent 7-20, men i dagens anledning åbnede butikken først klokken 9, hvor båndet til butikken blev klippet.

