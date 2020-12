Se billederne: Ny bager er åbnet i hovedgaden

De skulle egentlig have været åbnet den 1. december, men corona-krisen har betydet, at åbningsdatoen for Mums i Jægerspris i stedet blev den 18. december.

"Vi har fået en rigtigt god modtagelse her i Jægerspris, og vi har haft travlt på åbningsdagen. Så travlt, at jeg ikke har nået at sætte skilte i kagerne endnu," siger Jonna Nielsen til Lokalavisen Frederikssund fredag eftermiddag, mens kunder uden for vinduet kaster lange blikke ind, inden de entrerer bageriet.

Mums Bageri & Konditori blev startet i Roskilde i august i år af Sonny Leithoff og Michael Søndergaard. Siden er det blevet til et bageri mere i Roskilde og nu altså også ét i Jægerspris.

"Sonny og Michael ville gerne udvide, og de så ved et tilfælde, at Jægerspris manglede en bager, og at der var et ledigt lokale i hovedgaden. Derfra gik det stærkt," siger Jonna Nielsen.