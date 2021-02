Første spadestik til Fjordbredden blev taget tirsdag eftermiddag. På billedet ses fra venstre mod højre: Rasmus Haugaard, entreprenør, Rene Rasmussen, Olivia Rasmussen, Joachim Rasmussen og Jens Kløve. Kig galleriet igennem for at se, hvordan Fjordbredden forventes at se ud, når byggeriet er færdigt. Foto: Ea Lykke Schausen

Se billederne: Nu starter byggeriet af 52 nye lejligheder

"Det er jo en stor dag for mig. Det her projekt har ligget på mit tegnebord længe, og det første spadestik det er bare noget helt særligt," fortæller Joachim Rasmussen, kort efter han havde sat skovlen i den kolde jord.

De 52 nye boliger, der snart skyder op ved siden af Lidl i Frederikssund vil bestå af 2- og 4-værelses lejeboliger på 60-98 m2, fordelt på to ejendomme. Et punkthus i seks etager, hvoraf øverste etage har fjordudsigt, samt en fire-etagers ejendom, der, ifølge Joakim Rasmussen, vil falde godt ind med de øvrige bygninger ved rundkørslen i Nygade.

Og interessen for de kommende boliger er større, end direktøren havde turde håbe på, fortæller han og uddyber, at selvom hjemmesiden først kom op at køre for en uge siden, er 22 ud af de 52 lejligheder allerede reserveret.