Se billederne: Nu kan eventyret om Vinge begynde

Boligerne vil blive bygget i etaper, og de første vil stå klar i forsommeren 2022. Resten hen over det følgende år.

- 600 familier står på venteliste. Vi vil gerne have 800 på listen. Det fortalte Karsten Pedersen, projektudviklingschef hos Domea, der bygger boligerne for Boligselskabet Rosenvænget.

Første spadestik blev holdt coronasikkert med kun ti deltagere. Borgmesteren fortalte, at der også i de oprindelige, gamle planer for Vinge skulle bygges almene boliger, og han slog fast, at Vinge nu - på nær den oprindeligt planlagte ekstra flotte station - vil folde sig ud som skitseret fra begyndelsen.