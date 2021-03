Se billedserie June Carlsen og Søren Brøgger ser begge frem til, at den nye Dagli'Brugsen i Skuldelev slår dørene op for første gang om små to uger. Foto: EMS

Se billederne: Nu åbner ny dagligvarebutik

Frederikssund - 06. marts 2021 kl. 07:17 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Skuldelev Med dobbelt så meget butiksplads, kræver det noget tid at få fyldt alle hylderne i den nye Dagli'Brugsen i Skuldelev. Men hylderne kommer til at bugne, når dørene om små 14 dage slås op for første gang. Det forsikrer brugsuddeler Søren Brøgger.

"Vi mangler stadig den sidste finpudsning, men det når på palds inden åbningen. Og det glæder vi os rigtig meget til," siger han.

40 paller tørvarer

Søren Brøgger fortæller, at den nye butik, der har kostet godt 15 millioner kroner at opføre på grunden for Skuldelev Kro, der blev hærget af en brand i 2014, især er blevet til med Skuldelev-borgernes hjælp.

"Hornsherred Brugsforening har betalt 12 millioner kroner, mens borgerne her i byen har crowdfounded tre millioner. Og det i sig selv er jo kæmpestort, og det varmer virkelig at vide, borgerne så gerne vil den her butik," fortæller brugsuddeleren, der bakkes op af June Carlsen, brugsuddeler i Skuldelev Dagli'Brugs.

"Skuldelev har virkelig taget ejerskab over projektet her. Når jeg har gået her og gjort klar de sidste uger, har der tit været folk forbi og kigge ind af vinduerne. Det bliver så skønt, når vi kan åbne dørene for dem og vise den nye lækre butik," siger hun.

Den nuværende Dagli'Brugsen i Skuldelev er 250 kvadratmeter i to plan. Den nye butik, der åbner om små to uger bliver godt 750 kvadratmeter i ét plan. Og med sådan en pladsopgradering, kræves der en del flere varer, fortæller June Carlsen.

"I mandags modtog vi lige 40 paller tørvarer, vi skal have sat på hylderne inden åbning. Og når vi komemr helt tæt på, så får vi omkring 15 paller med frost og kølevarer," fortæller hun og uddyber, at de forventer, det vil tage tre medarbejdere en uge at fylde alle de spritnye hylder i butikken.

Ingen stor fest

Mens brugsuddeler tæller ned til åbningsdagen den 18. marts, informerer han dog om, at der ikke lige foreløbigt bliver den store fejring af den nye butik.

"Vi kommer ikke til at kunne gøre det store ud af det. Vi åbner indenfor Coronaens rammer. Og når landet åbner mere op, så håber vi på, at vi kan lave en masse aktiviteter," siger han og fortsætter: "Men allerede fra den 18. lover vi til gengæld, at vi har rigeligt med varer på hylderne."

Normalt vil den nye Dagli'Brugsen have åbent 7 til 20, men torsdag den 18. marts åbner butikken først klokken 9. Den gamle brugs i byen har sidste åbningsdag mandag.