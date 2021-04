Artiklen: Se billederne: Landmand tog fejl af plovens bredde - Pløjede el-mast over

En ældre landmand glemte i skyndingen søndag eftermiddag, at han havde spændt en plov efter sin traktor.

Landmanden var i gang med arbejdet på markerne, og han havde sin plov spændt bag på traktoren. Undervejs kørte han ad Solbakken, hvor en modkørende bil fik den ældre landmand til høfligt at trække ind til siden.

- Han havde glemt, at han havde ploven spændt bag sin traktor, og at ploven var bredere end traktoren. På den måde fik han kørt en elmast på vejen over, så masten hang frit i luften båret oppe af ledningerne. Sådan hang den, da vi kom frem, forklarer René Bech.