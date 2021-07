Se billedserie Kunstneren Kristian Vodder Svensson arbejdede med børn og unge fra Jægerspris om at lave det kæmpe vægmaleri på betonmuren, der er sat op ved Den Røde Løber i Jægerspris. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Ikonisk Schmeichel-redning pryder nyt vægmaleri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Ikonisk Schmeichel-redning pryder nyt vægmaleri

Frederikssund - 07. juli 2021 kl. 05:53 Af Nicolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Før var det rå og kedelige betonvægge, men nu er det grønne nuancer, natur-motiver og en folkekær målmand, der pryder væggene mellem Jægerspris Stadion og Den Røde Løber.

Det er et nyt kunstværk, hvor kunstner Kristian Vodder Svensson, i samarbejde med Jægerspris Idrætsklub kastede sig over at give de grå betonvægge, der binder byens skole og bibliotek sammen, en farverig makeover.

De to betonvægge stod tidligere som en åben invitation for graffitimalere, men i stedet for at give dem frit løb, valgte man at kontakte Kristian Vodder Svensson og på den måde komme graffitimalerne i forvejen.

- Jeg havde ikke en plan, da jeg stod herude første dag. Men efter at have tale med folk og set omgivelserne har det givet mening at lave noget, der passer ind med fodboldbanerne og naturen, der ligger omkring, fortæller kunstneren.

Det er derfor motiver, af fodboldspillere, dyr og natur, der præger kunstværket, mens den grønne baggrund illustrerer fodboldbanens mange farver i løbet af et år.

Hjælp fra byens børn Men Kristian Vodder Svensson har ikke været alene om projektet.

Både Ungdomsskolen, Klub Højen og Jægerspris Skole har budt ind i samarbejdet med kunstneren, og de har sammen skabt værket, der nu står færdigt.

- Det har været fedt at arbejde med børnene, de har hygget sig med at male og kan nu tage ejerskab over maleriet og alt det omkringliggende, siger Kristian Vodder Svensson.

Formålet med at have børnene med har været at give dem en tilknytning til det nye aktivitetsbånd, der ligger op til betonvæggene, samtidig med at give dem muligheden for at arbejde med en professionel kunstner.

Én af dem, der hver dag har hjulpet til, er 11-årige Sasha Simone Steffensen.

- Før sad jeg oppe i klubben og malede, så det har været sjovt at komme herned og hjælpe til i stedet, siger hun.

Også 11-årige Nana Nadine Topholm Fjørnæs har haft gang i penslen.

- Jeg startede med at komme herned og kigge på, men en dag så fik jeg lov til selv at male, fortæller hun.

Det færdige kunstværk bliver præsenteret ved en fernisering torsdag den 8. juli.