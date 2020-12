Se billederne: Her er vinderen af kulturprisen

Se billedserie Hvis du får øje på en skulptur i bybilledet og vil vide noget om den, kan du slå op i Kunstindex Frederikssund. Det fortæller modtager af Frederikssund Kommunes Kulturpris 2020, Morten Ledet, der her ses flankeret af sin kone Susette Westergaard og formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S), foran Langes Magasin. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 11. december 2020

Med et par månders forsinkelse på grund af corona er Frederikssund Kommunes Kulturpris 2020 omsider blevet overrakt fredag middag.

Det skete traditionen tro med afsløring af en messingplade med prismodtagerens navn indgraveret og nedfældet i fortovet i »Walk of Fame« foran udstillingsbygningen Langes Magasin i Frederikssund, hvor man kan finde navne på alle kulturprismodtagere siden 2001.

Prismodtageren er den 74-årige arkitektuddannede Morten Ledet, der har fået kulturprisen for sit unikke, mangeårige arbejde med at udarbejde Kunstindex Frederikssund - uden at få noget som helst for det.

I indexet kan enhver blive klogere på al den kunst, der findes udendørs i byens rundkørsler og gågader, på torve og facader, men også indendørs i kommunale bygninger, institutioner og virksomheder, hvor man kan bede om lov til at komme indenfor. Desuden omtales værker med lokale motiver, selv om de hænger på for eksempel Statens Museum for Kunst.

Kunstportalen er opdelt efter kunstnere, værker, steder samt diverse, så hvis man har fået øje på en skulptur i bybilledet, kan man slå den op og læse om det hele.

- Det er så velfortjent, lød det igen og igen fra en lille skare embedsmænd og politikere, blandt andre borgmester John Schmidt Andersen (V), der var mødt op i den kolde blæst.

Det tog ikke mange minutter for Fritids- og Kulturudvalget at blive enige om, at Morten Ledet skulle have årets kulturpris, fortalte udvalgsformand Jesper Wittenburg. Han huskede sit eget besøg hos prismodtageren og dennes kone Susette Westergaard, som han blev inviteret hjem til i begyndelsen af 2018, da han lige havde overtaget sin formandspost, til en snak om kunst i almindelighed og kunst i Frederikssund i særdeleshed.

- Her blev jeg også præsenteret for omtalte kunstindex eller kunstportalen, som den også benævnes. Da jeg sent på aftenen gik hjem var jeg beriget af din afdæmpede, men glødende kunstinteresse og dybt, dybt imponeret over dit enestående og unikke arbejde med kunstindekset og de tre indgange: Kunstere, Værker og Steder - alle sammen liggende på KUF's hjemmeside, forkklarede Jesper Wittenburg.

Morten Ledet takkede for kulturprisen, der bestod af et indrammet diplom og en mobilepay check på 15.000 kroner.

- Det er jeg meget glad for, fordi det er dejligt, der bliver lagt mærke til det, når man har lavet et stykke arbejde. Jeg håber, at det er til glæde for mange mennesker, sagde han, og hustruen fik blomsterbuketten.

Jesper Wittenburg oplyste iøvrigt, at overrækkelsen af Frederikssund Kommunes Kulturpris 2020 skulle have været indledt med lurblæsende vikinger, som er en tradition i Frederikssund. Men lurblæsning er pt. begrænset af coronarestriktionerne, fordi musikerne kan sprede mundspyt over det hele, forklarede kulturudvalgsformanden.

Det er Kulturrådet i Frederikssund (FUF), der har indstillet Morten Ledet, og det er en paraplyorganisation for de alment kulturelle foreninger, grupper og institutioner. Kunstindex Frederikssund findes på hjemmesiden www.KUF.dk/kunstportalen