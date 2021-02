Se billederne: Helt ny station udsat for hærværk

Se billedserie Det er ikke engang to måneder siden, Vinge Station blev indviet og der er allerede graffiti på de fleste flader af bygningerne på stationen. Foto: Ea Lykke Schausen

Frederikssund - 06. februar 2021

Mandag den 14. december klokken 04.41 trillede det første S-tog ind på den spritnye togstation i Vinge. Siden har toget flere gange dagligt stoppet på stationen, hvor de to elevatortårne, forbundet med en gangbro henover de to perronafsnit, danner rammerne om en noget nedskaleret togstation sammenlignet med den storstilede arkitekttegnede station, kommunen havde visioner om år tilbage.

Stationen, såvel som planerne om den, har haft sine op- og nedture, og mens man kunne have troet, at der var sat et punktum for problemerne omkring Vinge Station i december, er dette dog langt fra tilfældet.

Stationen har nemlig knap nået at stå funktionsdygtig i to måneder, førend den er blevet overmalet med såkaldte graffiti-tags. På alle fire sider af de to elevatortårne har graffitien fundet indpas. Og det er både umådelig hurtigt - og umådelig ærgerligt, fortæller chef for stationsservice ved DSB, Jørgen Rasmussen.

"Det er hurtigt, der er kommet graffiti, efter stationen er taget i brug, det må jeg sige. Og det er godt nok ærgerligt," lyder det fra chefen, der uddyber, at man hos DSB har en nultolerance overfor graffiti, hvorfor man bestræber sig på at få det fjernet hurtigst muligt.

"Graffiti-tags handler ofte om, man gerne vil ses. Så vores bedste våben mod det er at fjerne det hurtigst muligt," fortæller han.

Derfor kan borgere og andre, der færdes ved Vinge Station se frem til, at DSB sender entreprenører ud for at ordne graffitien hen over de næste uger.

Det bliver dog ikke al graffitien, der kan fjernes med det samme, fortæller Jørgen Rasmussen. De dele af elevatortårnene, hvor det er nødvendigt at male graffitien over, kan nemlig ikke blive malet, så længe temperaturen i dagstimerne er under nulpunktet.

"Vi kan desværre ikke male, så længe det er frost-grader. Men så snart, det er muligt, får vi fjernet det hele. Vi vil simpelthen ikke have det der," konstaterer chefen for stationsservicen.

Mere graffiti under lockdown At Vinge Station så hurtigt blev overmalet med graffiti er usædvanligt, men Jørgen Rasmussen fortæller, at det kan tænkes at have en sammenhæng med den Corona-lockdown, landet er i for tiden.

Hos DSB har man nemlig set en stigning i mængden af graffiti, mens flere har arbejdet hjemme og antallet af kunder på perronerne har været faldende.

"Vi må erkende, at mens flere af vores kunder bliver hjemme for tiden, så gør graffiti-malerne det ikke. Der er flere stille perioder på stationerne, hvor de kan male uden at blive bemærkede, og det mærkes," fortæller Jørgen Rasmussen.

Mens han ikke kan fortælle, hvad det præcis kommer til at koste at fjerne graffitien på Vinge Station, så kan han dog fortælle, at graffiti på stationerne er en post, der årligt koster DSB rigtig mange penge.

"På årsbasis bruger vi adskillige millioner kroner på det her, så det er en udfordring for os og for samfundet. Jeg ved ikke, hvad det ender med at løbe op i på Vinge station, men det kan godt gå hen og blive en dyr affære," siger han.

Desuden uddyber han, at der på Vinge Station er videoovervågning, og man hos DSB har meldt graffitien som hærværk til Nordsjællands Politi og sendt videoovervågning af hændelsen som bevismateriale.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi inden udgivelse.