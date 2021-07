Se billederne: Fodboldskole skød sommerferien i gang

Se billedserie Fodboldskolen bød på nye fodboldudfordringer, venner og masser af sjov. Foto: Birgitte Masson

Dygtige og engagerede trænere sørgede for at give børnene en på opleveren til DGIs fodboldskole i Slangerup

Frederikssund - 02. juli 2021 kl. 15:18 Af Birgitte Masson

Skolebørn overalt i landet har lige fået sommerferie. Og selvom det har været et år, hvor intet har været som det plejer, så ligger en ting fast, nemlig DGIs fodboldskole i Slangerup OIF. For i den første uge af sommerferien har børn og unge hvert år mulighed for deltage i fodboldskolen, som er lig med masser af fodboldudfordringer, sjove aktiviteter og nye venner. I år var ingen undtagelse for de knap 80 fodboldinteresserede deltagere.

"I år har vi som noget nyt også hentet trænere ind udefra," fortæller leder af fodboldskolen Lars Møller.

"Vi har Sarah, der selv har været elitespiller i kvindeligaen i Sønderjylland. Elias fra Padborg, han er kommet til Sjælland kun for at være med her. Olivia, der normalt spiller i FC Thy i kvindeligaen, som lige er blevet pokalmestre over Brøndby. Dennis på 17 år har været med de sidste to år, han blev årets træner i klubben trods sin unge alder. Julie været med de sidste fire år omkring handicapholdet," siger Lars Møller med stor entusiasme i stemmen. Lokalavisen lægger vejen forbi på fodboldskolens sidste dag. Morgenen er grå med lidt støvregn, overalt på anlægget bliver der i mindre grupper driblet, skudt på mål, eller leget med bolden. Her er grupper med børn fra årgang 2014 og 2015. Der er begyndere, øvede og så er der rigtig gode spillere, og som det eneste sted i landet er her også et hold for 10 spillere med et handicap. De spænder vidt aldersmæssigt, og er i alderen fra ni til 19 år.

"Normalt kører man kun på i to-tre dage for de yngste deltager, men her er de med hele ugen, og de klarer det fint," fortæller Lars Møller og skuer ud over sværmen af glade spillere og engagerede trænere.

"Læring og glæde er det overordnede tema for fodboldskolen. Jeg indledte ugen med at fortælle trænerne, at det skal være sindsygt sjovt at være træner, og sindsygt sjovt at være deltager. Hvis trænerne synes det er sjovt, så smitter det af på børnene."

Kristina er mor til en af fodboldskolens yngste deltagere, Filippa på seks år som til hverdag spiller fodbold i Slangerup hver mandag eftermiddag.

"Filippa havde hørt om fodboldskolen hernede, og hun tænkte, hun kunne blive bedre og lære tricks," fortæller Kristina.

"Hun går op i det med liv og sjæl, selv når hun kommer hjem efter en hel dag med fodbold, så fortsætter hun med at spille sammen med sin far. Hendes store idol er Ronaldo, som hun forsøger at lære tricks fra," siger Kristina og smiler.

"Det er fantastisk, at der er så godt et tilbud her i sommerferien. Vi er meget heldige, at det findes i vores nærmiljø. Trænerne er meget pædagogiske og gode, de formår virkelig at fange børnenes koncentration. Det er bare fedt at se, hvor glade og hvor meget de får ud af det."

Lokalavisen indfanger Filippa for en kort kommentar:

Hvordan er det at være på fodboldskole?

"Det er sjovt, man får nogle nye venner, og bliver god. Det har også været hårdt.

Hvad skal du ellers lave i sommerferien?

"Jeg skal til Kroatien, men det bliver ikke sjovere end det her."