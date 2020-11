Se billederne: Er Strandgårds Allé kommunens mest julede villavej?

Se billedserie I nummer 25 har husets ejer været opfindsom, så nu er ingen i tvivl om, hvad vejens navn er i december måned. Foto: BM

For Jesper From-Røgilds er det frem for alt snakken over hækken, og at kunne drikke en juleøl med naboerne, det, som tiltaler ham allermest ved den årlige juletradition på vejen, hvor man går amok i julelys

Frederikssund - 27. november 2020 kl. 09:35 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

På Strandgårds Allé elsker de julelys. Så meget, at vejen i december måned bliver omdøbt til 'Glimmervej', for flere familier bruger oceaner af timer på at dekorere, stort set alt hvad der dekoreres kan.

Men selvom ingen, efter alt at dømme, kan frasige sig, at der også går konkurrence i den, så er det for Jesper From-Røgilds i nummer 25 først og fremmest forberedelserne der tiltaler ham, som når vejens mandlige beboere sludrer over hækken, og måske drikker en juleøl sammen, inden de går tilbage til lyskæderne.

"Det er fjerde år, vi gør det her. Det vokser år for år. Nu er der 12 ud af 16 huse som er med. Nogle enkelte gider ikke. Vejen har sin egen facebook gruppe, og når tiden nærmer sig, laver vi et opslag om, at nu går vi i gang," fortæller Jesper From-Røgilds, som, sammen med vejens øvrige beboere, tændte julelysene søndag eftermiddag. Men på grund af Corona, var lystændingen en noget barberet udgave i år.

"Vi kunne ikke holde den tænding i år, som vi plejer, hvor vi samles til kakao og æbleskiver. Så det blev bare, at vi var nogle stykker, som samledes ude på vejen og tændte lysene samtidig, hvorefter vi gik hver til sit."

Mange kommer forbi Jesper From-Røgilds fortæller, at han har brugt en måned på at dekorere sit og hustruens hus. Og typisk skaffer han sig lidt nyt for hvert år.

"I år har jeg nogle lysgrantræer i vores hæk. Min nabo har i år lavet en tunnel i sin have, som man kan gå igennem. Hvis man kan finde på noget nyt, så er det det man gør. Grantræerne satte vi op lørdag nat. For det gælder også om, at ingen ser det, så når man skal teste lysene, foregår det når alle sover." Jesper From-Røgilds griner:

"Vi har et godt sammenhold på vejen. Og det er kun hyggeligt, at andre også kan lide at se, hvad vi har lavet. Alene i søndags, efter vi havde tændt lysene, var der nok 20 biler som trillede op og ned ad vejen. Der kommer mange forbi. Og en del filmer, mens de kører langsomt op og ned ad vejen. Der er også mange med børn og hunde som skal se julelysene."

From-Røgilds tilføjer: "Jeg tror, det er den mest julede villavej i byen."

Lysene på Strandgårds Allé tænder klokken 05.30 til 08.00 og igen klokken 15.30-24.00.