Se billederne: Elever løb 415,3 kilometer til et godt formål

Fredag formiddag løb elever fra Fjordlandsskolen i Dalby Team Rynkeby Skoleløb, ligesom mange andre skoler. Formålet er at samle penge ind til Børnelungefonden

11. juni 2021
Af Birgitte Masson

Team Rynkeby Skoleløbet er Nordens største motions- og velgørenhedsløb, hvor elever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland løber til fordel for børn med kritiske sygdomme.

I Danmark løb eleverne over hele landet fredag den 4. juni, for at støtte Børnelungefondens livsvigtige arbejde for børn med kritiske lungesygdomme. Således havde 105 friske elever fra 0.-6. klasse på Fjordlandsskolen afdeling Dalby snøret løbeskoene og fyldt vand i flaskerne, for at løbe så langt de kunne, for den gode sag.

En af dem var Elinor fra 2. klasse. Og hun havde ikke bare glædet sig, hun havde også forberedt sig, ved at ønske sig et par nye løbesko i fødselsdagsgave, hun fyldte nemlig ni år på dagen.

"Det bliver sjovt," svarede hun på spørgsmålet til, om hun havde glædet sig til at løbe.

"Jeg kan godt lide at bevæge mig, men jeg har ikke rigtig øvet mig inden. Min mor og far sponserer mig med en krone for hver tur."

Ved du godt, hvad man støtter ved at løbe med i dag?

"Ja, det er til børn, der har noget med deres lunger," svarede Elinor, inden hun satte drikkedunken for munden, fordi hendes lærer, Tina Hjordrup, netop havde sagt, at det var vigtigt at drikke meget vand i varmen.

Faktisk var det Tina Hjordrup, som sørgede for, at Team Rynkeby Skoleløbet kom til Dalby.

"Jeg har været vant til fra tidligere skoler, hvor jeg har været ansat, at man deltager i Rynkeby Skoleløbet. Det er rigtig godt, at børn kommer ud, og gør noget for andre børn. Jeg meldte klassen til sidste år, men på grund af Corona, gik det i vasken. Så nu bliver det heldigvis i år," fortæller Tina Hjordrup.

"Eleverne er virkelig gået op i det blandt andet med at finde sponsorer. De har været meget kreative, for det er ikke bare venner og familie som støtter, men også erhvervsdrivende. De støtter med et beløb for hver omgang eleverne løber. Der har været virkelig god opbakning fra alle sider," siger Tina Hjordrup.

Efter løbet fik eleverne juice, og der var diplomer med angivelse af, hvor langt hver enkelt elev har løbet.

Eleverne skal efterfølgende informere sponsorerne om beløbets størrelse. Herefter skal pengene indbetales via skolens MobilePay-nummer eller direkte til www.team-rynkeby.dk/støt senest den 16. juni 2021.

Det samlede beløb fra skolen i Dalby kendes ikke endnu, men sikkert er det, at alle elever tilsammen har tilbagelagt 415,3 kilometer i løbet af den time, løbet varede.