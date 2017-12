Se billederne: Elever hopper af glæde over nyt udemiljø

Se billedserie Der blev både klatret i det nye klatrenet og hoppet på de nye trampoliner ved indvielsen af det nye udemiljø hos mellemtrinnet på Slangerup Skole afdeling Byvang, hvor også borgmester John Schmidt Andersen (V) tog en hoppetur. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 14. december 2017 kl. 05:30 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før stod der blot et legehus. Nu kan eleverne i 4.-6. klasse på Slangerup Skole afdeling Byvang klatre rundt i et stort geometrisk klatrenet, hoppe på trampoliner og kæmpe sig gennem en forhindringsbane i træ. Deres nye udemiljø står nemlig klar og blev indviet onsdag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det blev indviet af borgmester John Schmidt Andersen (V), flere byrådspolitikere fra de relevante udvalg, skolens ledelse og ikke mindst elevrådet, der selv har været med til at vælge, hvordan de nye udendørsfaciliteter skulle se ud.

Skoleleder Jens Fenger Nielsen bød velkommen og udtrykte stor glæde ved det nye udemiljø, som eleverne allerede bruger flittigt.

- Mellemtrinnets elever har ikke haft meget at give sig til, så vi er rigtig glade for, at vi har fået penge, så det kunne lade sig gøre. Eleverne er glade for det og bruger allerede meget mere tid uden for, sagde han.

Pengene er blevet bevilliget af byrådets uddannelsesudvalg, der har givet 500.000 kroner til mellemtrinnet på afdeling Byvang, så de kunne få en bedre skolegård.

Pengene lader til at være givet godt ud, for ved indvielsen onsdag viste elevrådet med stor glæde det nye udemiljø frem, og deres tilfredshed var ikke til at tage fejl af.

- Før var der ikke rigtig noget her, så vi er glade for, at vi har noget at lege på. Vi har selv valgt, hvad der skulle være her, og det hele er godt, sagde en af eleverne.

I alt har uddannelsesvalget bevilliget omtrent 2 millioner kroner til forbedring af udvalgte skolers udemiljøer, der både skal kunne bruges til sjov, bevægelse og læring.

Foruden Slangerup Skole afdeling Byvang har Fjordlandsskolen afdeling Skibby og Jægerspris Skole også fået penge til et nyt udendørsområde.

