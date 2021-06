Se billederne: Det vrimlede med røde klovnenæser

Se billedserie Foto: Birgitte Masson

De glade klovneansigter var igen at finde i Frederikssund. Lørdag var der nemlig Klovneløb i Ådalen. Her havde 170 deltagere snøret løbeskoene, for at støtte de danske hospitalsklovne

Frederikssund - 18. juni 2021 Af Birgitte Masson

I nogle år har de løbende klovne måtte holde sig på måtten i Frederikssund. Men nu er de tilbage, for lørdag var der igen Klovneløb, denne gang arrangeret af Jesper Ljungberg, som dermed har overtaget stafetten efter Kirsten Hoel fra Aerobicgården, der i flere år stod bag arrangementet.

I alt 170 deltagere havde snøret løbeskoene, for at støtte de danske hospitalsklovne, som hver dag gør en kæmpe forskel for syge børn rundt om på landets hospitaler.

Og det kan Gitte Meldgaard skrive under på. To dage om ugen arbejder hun som hospitalsklovn på Rigshospitalet, hvor hun spreder smil og glæde på stuerne. Og når hun ifører sig den røde næse, hedder hun ikke længere Gitte men Smille. Det kaldte hun sig også, da Lokalavisen mødte hende i Ådalen lørdag formiddag:

"Jeg er skuespiller, og blev for mange år siden inspireret, da jeg lavede Fredagsbio sammen med Kirsten Cenius. Hun var hospitalsklovn, faktisk en af de allerførste i landet. Og så fik jeg også lyst. Det er 14 år siden," fortæller Gitte Melgaard, og retter lidt på den røde klovnenæse.

Hun har altid været tiltrukket af klovne, fortæller hun. Og før karrieren som skuespiller, hvor hun blandt andet har spillet Ælling i Bamse og Kylling og Fie i Anna og Lotte, startede hun karrieren på en klovneskole i Paris.

"Det giver så meget glæde at arbejde som hospitalsklovn. Folk bliver automatisk så åbne, når man kommer med den klovnenæse, det åbner op, så folk betror sig til en. Går man træt på arbejde, kommer man glad hjem. Selvom der naturligvis er mange sørgelige situationer i arbejdet som hospitalsklovn. Men vi appellerer til det der lille legebarn, der ikke altid bliver stimuleret, når man ligger på et hospital," fortæller Gitte Meldgaard og fortsætter:

"Det kræver, at man har alle antenner ude, og at man er nærværende og bruger sin empati og situationsfornemmelse. Vi griber, hvad der er af stemning i rummet. Så ja, man er drænet, lige når man kommer hjem. Men det er fordi, man giver så meget af sig selv i jobbet."

Jesper Ljungberg var tydeligt tilfreds med lørdagens Klovneløb, da Lokalavisen fangede ham kort før avisens deadline tirsdag.

"Det gik rigtig godt, og med 170 tilmeldte betyder det, at vi kan støtte de danske hospitalsklovne med godt 12.000 kroner," sagde Jesper Ljungberg og lovede, at man også til næste år kan få mulighed for at støtte de danske hospitalsklovne ved et Klovneløb i Frederikssund.