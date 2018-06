Se billederne: De smukkeste roser i fuldt flor

Se billedserie Sussie Staun Pallesen er formand for Gerlevparkens Venner, der passer og plejer de 7-8000 roser, hvor af de fleste står i fuldt flor lige nu. Her står hun med en af parkens stoltheder, slyngrosen Venusta Pendula. Foto: Maj-Britt Holm

Frederikssund - 08. juni 2018

Et overvældende syn møder besøgende i disse dage i Gerlevparken i Gerlev ved Jægerspris, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fonden for Træer og Miljøs to rosensamlinger står i fuldt flor, omkring et par uger, før de plejer på grund af den solrige forsommer, og de har nok aldrig stået smukkere end nu, hvor en let sommerbrise spreder søde og friske dufte.

For fire år siden overtog frivillige fra foreningen Gerlevparkens Venner opgaven med at beskære, luge ukrudt, vande og gøde de tusindevis af roser, og her i foreningens femte sæson kvitterer de velplejede bede med en blomstring uden lige fra hvid over rosa, pink og lyslilla til blodrød i Valdemar Petersens samling af kraftigt duftende historiske roser fra før år 1900, mens Poulsen Rosers forædlede rosensamling fra årene 1912-2012 desuden tilføjer gule og orange nuancer.

- Det er fuldstændig fantastisk. Det er belønningen for alt det arbejde, vi lægger i det, lyder det ikke uden en vis stolthed og glæde fra formand for Gerlevparkens Venner, Sussie Staun Pallesen, mens hun kigger ud over det bølgende hav af blomstrende roser i bede, der forbindes af en slyngende chaussé-belagt sti med pergola.

Sussie Staun Pallesen er en af de 35-40 frivillige, der bruger masser af tid på at passe roserne i hele sommerhalvåret, ligesom der også er arbejdsweekender med større fælles opgaver i vinterhalvåret.

- Vi har plantet over 1000 roser i de sidste to år, fordi der var huller i samlingerne, og nogle roser var gået ud. Så nu er der 7-8000 roser, fortæller Sussie Staun Pallesen, som henviser til, at der findes en masterplan, udarbejdet af landskabsarkitekterne Agnete Muusfeldt og Inger Ravn, over hvilke roser, der står hvor.

Lørdag den 16. juni har Gerlevparkens Venner og Folkeuniversitetet i Frederikssund arrangeret foredrag med en af de fremmeste rosenkendere i Danmark, Torben Thim, der er konsulent og mentor for Rosenparken, i Kulturhuset Elværket i Frederikssund klokken 14.00, hvor han vil fortælle om roserne i parken - både om samlingen af historiske roser og Poulsen-roserne. Efter foredraget vil der være en guidet rundvisning i Rosenhaven ved Torben Thim. Billetter til 150 kroner kan købes ved indgangen eller på fufsund.dk.

Desuden tager Gerlevparkens Venner imod, når Rosenselskabet arrangerer busudflugt for deltagere i 18th World Rose Convention - verdens rosenkongres den 1. juli, hvor der ventes gæster fra store dele af verden.

