Se billedserie Den nye lyse svømmehal rummer blandt andet et 25 gange 25 meter konkurrencebassin med udsigt gennem et kæmpestort vinduesparti til Sillebro Ådal.

Se billederne: Danmarks smukkeste svømmehal?

Frederikssund - 02. juli 2020 kl. 20:41 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er den bygget færdig, Frederikssund Kommunes nye svømmehal, som flere mener, må være landets smukkeste svømmehal, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Badebukserne var blevet derhjemme, da borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for Fritids- og kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S), med et års forsinkelse fik overdraget nøglerne til Frederikssund Kommunes nye svømmehal ved Ådalens Skole i Frederikssund torsdag eftermiddag, inden den nybyggede svømmehal blev vist frem for trænere og bestyrelsesmedlemmer fra Frederikssund Svømmeklub.

Entreprenørselskabet GVL Enterprise, som har bygget på svømmehallen i to år, afleverede byggeriet i tirsdags til Frederikssund Kommune. Kommunens idrætsfaglige leder Kaare Jakobsen har siden sammen med ingeniør Frank Nielsen gennemgået den store bygning, der er på 5500 kvadratmeter inklusiv omklædningsrum til fodbold, for fejl og mangler, som skal udbedres i løbet af de næste uger.

- Det er dejligt. Det er en lettelse, at det er blevet færdigt. Man kan ikke sige til tiden, men efter den plan, vi har lavet sammen med GVL Entreprise. Efter vi er kommet ud over vores uoverensstemmelser, har det virkelig kørt godt. Det fortjener ros, og det er et fantastisk resultat, sagde Jesper Wittenburg, der var vild med det unikke konkurrencebassin på 25 gange 25 meter og udsigten gennem kæmpe vinduer mod det naturskønne område med Badesøen og Sillebro Ådal.

En smuk svømmehal Borgmesteren var også begejstret over, at byggeriet, som er første etape af Frederikssund Idrætsby, står klar. I efteråret indbragte GVL Enterprise kommunen for et voldgiftsnævn på grund af uenighed om ansvaret for en forsinket byggetilladelse, ekstra udendørsarbejder og etablering af vandstik og skelbrønd.

Den sag blev afsluttet med et forlig, hvor kommunen accepterede at betale 15 millioner kroner ekstra for byggeriet, som samlet kommer op på 142 millioner kroner, når man tæller omklædningsrum, forplads, veje og stier med. Senere bygges der også aktivitetsområde og kunstgræsbaner.

- Det er forløsning at stå med nøglen nu. Det har kørt fornuftigt. Og svømmehallen er bare smuk, synes jeg. Der har været en omfattende inddragelse af personer og organisationer i udformningen af svømmehallen, og det kan man ikke rose dem nok for, sagde John Schmidt Andersen med henvisning til svømmeklubberne og Frederikssund Idrætsråd.

Projektleder Brian Nielsen fra GVL Enterprise udtrykte også stor tilfredshed med resultatet, som han fremhævede som lyst og venligt.

- Jeg synes, det er en af Danmarks flotteste svømmehaller, fastslog han, som har været rundt i landet for at kigge på svømmehaller

Den nye Frederikssund Svømmehal åbner for vandhunde og andre badedyr den 15. august klokken 10.