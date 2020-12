Se billedserie Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Britt bragte julen til Kronborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Britt bragte julen til Kronborg

Blomsterhandler Britt Rasmussen fik kort før jul en bestilling, der skilte sig noget ud fra de gængse buketter og dekorationer, hun ellers langer over disken. Hun skulle juleudsmykke Kronborg Slot

Frederikssund - 15. december 2020 kl. 10:45 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

De, som kender Britt Rasmussen, indehaver af blomsterforretningen Fru Hyacinth, ved godt, at hun aldrig ligger på den lade side.

Alligevel skulle hun lige tænke sig om en ekstra gang, da hun kort før indgangen til årets julemåned blev ringet op af Kronborgs eventarrangør. For som følge af Covid-19 var slottets traditionelle julemarked aflyst. Men julestemning skulle der være.

Med andre ord havde man brug for en dygtig blomsterdekoratør, som havde mod på at juleudsmykke det gamle slot i Helsingør. Valget faldt på Britt Rasmussen.

"Det var med meget kort varsel, jeg blev ringet op. Så jeg måtte lige have personalemængden til at passe," fortæller Britt Rasmussen, som af gode grunde skulle sikre sig, at der stadig var personale til forretningen i Frederikssunds Havnegade, udover dem hun skulle bruge til opgaven på Kronborg. Men efter kort betænkningstid sagde hun ja.

Har researched en del Kronborgs historie går tilbage til 1420. Derfor var det vigtigt, at juletraditionerne fra gammel tid kunne spejles i juleudsmykningen anno 2020.

"På Kronborg har de været super gode til at fortælle, hvad man gjorde før i tiden. Og så har jeg researched en del. Blandt andet fandt jeg ud af, at da Kronborg blev bygget, brugte man slet ikke julepynt. Derfor valgte jeg, at bygge juleudsmykningen op over temaet med halmbukke." Britt Rasmussen nævner de to halmbukke, som står midt på slotspladsen og som er 3,20 meter høje.

"Jeg tog også kontakt til Frilandsmuseet, hvor jeg fik lov til at låne nogle af deres gamle vogne, som kunne være med til at skabe noget atmosfære." Men da der altid er stormvej inde i slotsgården, på grund af tagets hældning, skulle vi også sikre os, at udstillingen kunne stå fast."

Britt fortæller, at opgaven også indebar de store, højloftede sale indenfor.

"De 50 inderste vinduer på førstesalen af slottet er udsmykket med kunstige guirlander og kunstige appelsiner, hvor vi har sat 30 ægte nelliker i hver. Vi har været nødt til at tage højde for brandsikkerheden. Så jeg måtte ikke trække elektriske ledninger. I stedet har vi brugt batterier." Britt Rasmussen tilføjer;

"600 stykker - for at være helt præcis. Vi har lavet en masse af udsmykningen hjemmefra, og så var vi bagefter fem mennesker oppe på slottet, hvor vi arbejdede i døgndrift i tre døgn," fortæller Britt Rasmussen, som inden hun kunne få lov til at udsmykke Kronborg, også måtte en tur forbi Slots- og Ejendomsstyrelsen, som skulle godkende projektet.

Har ikke julefri "Det har været rigtig spændende," siger Britt Rasmussen, som allerede er blevet spurgt, om hun igen til næste år vil stå for juleudsmykningen på Kronborg Slot.

Foreløbig gælder det dog hendes egen blomsterforretning i Havnegade. Her er der ikke noget, som hedder julefri. For Britt Rasmussen er at finde i forretningen til og med den 24. december klokken 12.

Derefter skal hun igen i år hjem til sig selv, for at fejre jul sammen med fem fremmede mennesker, som ellers ikke ville have nogen af holde jul med.

"Vi plejer at være flere, men det må vi jo ikke i år på grund af Corona. Men jeg er i butikken igen 1. juledag fra klokken 8."

Når julen er ovre, skal pynten på Kronborg Slot tages ned.

Der er det, at ingen kan fortænke hende i, hvis hun sniger sig ned i de dunkle kasematter under slottet, for at tage sig en velfortjent lur side om side med, en anden, vaskeægte helt, nemlig Holger Danske.