Se billederne: Bilist nummer én million på ny bro - eller sådan cirka

Ægteparret Gunde og Mogens Lundbech fra Frederikssund blev torsdag udpeget som bilist nummer én million på Kronprinsesse Marys Bro siden åbningen for knap et år siden.

- Tillykke, I er bilist nummer én million. Jeg er selv meget begejstret, og synes, det er skønt at bruge den nye bro, og at man ikke holder i kø ved den gamle bro længere, lød det fra formanden for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg, da pensionistparret indvilligede i at lade sig stoppe, modtage en blomsterbuket og chokoladeæske og at lade sig udspørge af folk fra Vejdirektoratet, Tullberg og ikke mindst et opbud af medier som TV Lorry, Berlingske og Frederiksborg Amts Avis.