Se billeder: Ny skobutik i storcenter fik kanon start

Kunder manglede der nemlig ikke på åbningsdagen, hvor der hele formiddagen blev langet Skechers-sko over disken, og det er noget, der virkelig glæder butikschefen Michala Britt Nielsen, som for første gang står i spidsen for en helt ny butik.

- Det har absolut været en god start. Folk har taget så godt i mod os, og folk siger, at de har manglet en butik som os, så jeg håber, at det betyder, at det fortsætter i den her retning, siger hun med et stort smil.