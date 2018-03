Se billedserie Over 100 mennesker var mødt op til mandagens debatmøde i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, som de Konservative Frederikssund havde arrangeret. Foto: Per Buurgaard Christensen

Se billeder: Broskeptikere fyldte kulturhus til randen

Frederikssund - 12. marts 2018 kl. 22:44 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften var der debatmøde om den kommende betalingsforbindelse Kronprinsesse Marys Bro i kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, hvor der var fuldt hus og mere til, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Over 100 mennesker, formentlig mellem 120 og 130, var mødt op for at høre folkene bag gruppen »Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro« holde oplæg om problematikkerne ved en betalingsbro i Frederikssund Kommune, mens tidligere tv-vært og nu konservativ politiker Ole Stephensen styrede slagets gang som ordstyrer.

Tidligere folketingsmedlem og pilot Stefan G. Rasmussen, en af ildsjælene i »protestgruppen«, fremlagde sine argumenter for, hvorfor en betalingsbro er uacceptabel, mens Susanne Bartholin og Lars Brinch blandt andet fortalte om deres møde med transportminiser Ole Birk Olesen (LA) den 23. februar, hvor de afleverede 13.750 underskrifter i protest.

De to oplyste også, at de mandag formiddag, forud for debatmødet, havde besøgt borgmester John Schmidt Andersen (V) på hans kontor for at fortælle om mødet med transportministeren, og herfra referede Lars Brinch følgende svar fra borgmesteren:

- Borgmesteren synes ikke, at det her er en fed sag, men han sagde, at kommunen er bundet af aftalen, men at han støtter os. Hvis Vejdirektoratet vælger at lave trafikdæmpende foranstaltninger ved den gamle bro, så vil byrådet protestere, fortalte Lars Brinch.

Det var et svar, der udløste en noget sarkastisk latter gennem rummet i Rejsestalden.

Aftenens debatmøde gav også anledning til debat, hvor de fremmødte borgere kunne stille spørgsmål til panelet. Der var mange fingre i vejret fra borgere, der udtrykte stor bekymring for en betalingsbro og de varslede chikaner ved Kronprins Frederiks Bro.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 14. marts.