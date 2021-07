Se billedserie Jeg har ikke haft den store indflydelse på byggeriet. Dog foreslog jeg, at væggen blev fjernet mellem køkkenet og stuen, så præstegården har fået et stort åbent køkken-alrum i midten af bygningen, fortæller Dorte Dideriksen. Foto: Henrik Helmer Petersen

Se Dortes fagre ny præstegård: Åbent køkken og karbad plus en arkitektonisk genistreg

Frederikssund - 13. juli 2021 kl. 05:25 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Hvide vægge, åbent køkken, gulvvarme og karbad. Plus en arkitektonisk genistreg. En nybygget præstegård år 2021 følger tidsånden. Sognepræst Dorte Dideriksen flytter ind 1. august.

Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på den nybyggede præstegård i Jørlunde. En maler er i gang med panelerne, og her er fortsat byggerod, men ellers står den nye præstegård færdig.

1. august flytter sognepræst ved Jørlunde Kirke, Dorte Dideriksen herind med sin mand Peter og parrets yngste søn Viggo.

Det glæder familien sig til.

Parrets ældste søn Otto er netop flyttet til København, hvor han læser medicin.

Blev revet ned Den godt 150 år gamle præstegård på selvsamme grund i Jørlunde måtte lade livet, fordi fugt fra jorden hen over flere årtier gav problemer med skimmelsvamp. Det var en stor beslutning for menighedsrådet og kirken at træffe beslutningen om at lade den gamle præstegård rive ned, men da først beslutningen var truffet, og den nye præstegård var tegnet, kom der fart på byggeprocessen.

I ti måneder I ti måneder har håndværkere haft travlt med at opføre den nye præstegård, som er mindre og samtidig også langt mere moderne end den gamle præstegård.

- Det bliver min tjenestebolig. Jeg har ikke haft den store indflydelse på byggeriet. Jeg var konstitueret præst i sognet, da byggeriet blev planlagt. Det er menighedsrådet og provstiet, der har stået for opførelsen af den nye præstegård. Dog foreslog jeg, at væggen blev fjernet mellem køkkenet og stuen, så præstegården har fået et stort åbent køkken-alrum i midten af bygningen. Det er jeg glad for, fortæller Dorte Dideriksen, 48 år

Fastansat 1. februar Hun har været fastansat præst i Jørlunde siden 1. februar, og hun glæder sig til at flytte ind i den nye præstegård, så hun kommer tæt på sit sogn, sine sognebørn og sin kirke.

Høj sokkel Den nye præstegård har fået en højere sokkel, end den gamle præstegård havde. Ikke på grund af fugten i jorden.

- Men fordi grunden er stor, og arkitekterne har villet give den nye præstegård pondus. På en høj sokkel syner præstegården af mere, forklarer Dorte Dideriksen.

Det er et arkitektonisk greb, og der er et arkiteknsik greb mere. I midten af bygningen har den nye præstegård en arkitektonisk løsning, som Dorte Dideriksen kalder for intet mindre end en arkitektonisk genistreg.

Arkitektonisk genistreg Mens flere andre nye huse får et flot lys i køkken-alrummet via en lysskakt med et loftsvindue i den ene side af taget, går den nye præstegård i Jørlunde skridtet videre.

Centralt i køkken-alrummet har præstegården en åbning op med adskillige loftsvinduer på begge sider af tagrykken. Så der er flot kig op til Vorherre.

- Det giver lys og det giver et udtryk som i en kirke. Det er utrolig elegant tænkt og lavet, synes Dorte Dideriksen.

Fire værelser Foruden det store køkken-alrum har præstegården et soveværelse med eget badeværelse i den ene ende af bygningen samt tre værelser med badeværelse i den modsatte ende af præstegården. I sidstnævnte ende af bygningen får Dorte Dideriksen også sit arbejdsværelse. Her kan hun tage imod sine sognebørn, og her kan hun skrive sin prædikener og lave sit øvrige arbejde som præst.

Brus og kar Præstegården er højisoleret, som tidens byggeregulativ påbyder. Her er energieffektiv varmepumpe og opvarmning via gulvvarme i alle rum. Badeværelset har såvel bruseniche som badekar.

Alt i alt er præstegården 208 m2 stor. De 180 m2 er bolig. Det resterende er arbejdsrelateret.