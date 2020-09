Scarlet Pleasure varmer op til drukfilm

Filmens instruktør Thomas Vinterberg præsenterer filmen for biografgæsterne i Imperial, og arrangementet live-streames samtidig ud til en række andre Nordisk Film Biografer, så hele landet får mulighed for at opleve et af Danmarks helt store bands i en tid, hvor covid-19 ellers har sat en stopper for mange live-koncerter, oplyser Nordisk Film Biografer i en pressemeddelelse.