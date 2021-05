Sanne har sat scenen til sommerens koncerter

Se billedserie Sanne Klonaris med to af sine uundværlige hjælpere, Mads og Simon. Foto: Birgitte Masson

Sannes Kaffe har flyttet koncerterne fra laden på Lille Haspeholm til Max Garage, hvor der stadig vil være masser af nærvær, historier og rytmer

Sanne Klonaris fra Sannes Kaffe, har flyttet sine koncerter fra hallen med hestefoder til hallen med hestekræfter.

Sannes Kaffe indgik nemlig et samarbejde med Max Garage i Pedersholmparken i Frederikssund kort før nytår.

Imidlertid måtte de planlagte koncerter rykkes, da Corona lukkede for alle store forsamlinger.

Så det er en ekstra spændt koncertarrangør, som tager imod Lokalavisen, dagen før Michael Falck indtager scenen. For Sanne Klonaris skal for første gang afholde en af sine intimkoncerter i helt nye rammer.

"Det giver så god mening at gå sammen med Max Garage," siger Sanne Klonaris, som tidligere har uddybet overfor Lokalavisen, hvorfor hun oprindeligt valgte at rykke koncerterne til Petersholmparken 12 i Frederikssund, hvor Max Garage har adresse:

"Det er faktisk på grund af Brexit, at vi har valgt at rykke vores koncerter væk fra gården," sagde Sanne Klonaris dengang;

"Vi kommer fremover til at have for meget foder i laden til, at det er muligt at rykke det ud, hver gang der skal være koncert. Normalt skal jeg flytte omkring 20 tons foder fra laden, når vi skal have et arrangement. Brexit får en lille betydning for import af foder fra England, for fremover modtager vi 72 tons, som vi skal opbevare i laden, og det kan jeg ikke rykke ud."

Og er der noget, Max Garage kan tilbyde udover biler til næsten enhver smag og pengepung, så er det plads.

Helt nøjagtigt 428 kvadratmeter har de i et, stort showroom. Og når Sanne Klonaris rykker ind, trilles bilerne ud.

Minder om Smukfest Da Lokalavisen kigger forbi, har Sanne Klonaris tusind bolde i luften. Alligevel udstråler hun som altid ro og overskud, mens hun begejstret fortæller om morgendagens koncert.

"Du skal lige høre, hvor god lyd her er," siger hun og spørger sin faste lydmand Jens Søbæk, om han ikke vil sætte sangen Amager Forbrænding med Carl Emil på anlægget.

Vi går rundt mellem de mange borde og de 150 siddepladser, som er pyntet med hvide duge og limefarvede servietter. Blomsterbuketterne er endnu ikke sat på bordene.

"Jeg skal også ud og hente bøgegrene til at pynte op med, det må godt minde lidt om smukfest." Sanne Klonaris smiler.

Hun er helt tydeligt godt tilfreds med de nye rammer, som nu endelig kan tages i brug. Men de, som har oplevet Sanne Klonaris' tidligere arrangementer, ved, at det ikke 'bare' er en koncert. Det er en totaloplevelse, der også inkluderer spisning, stemning og søde hjælpere, som sammen med Sanne sørger for, at gæsterne har det godt og at alting klapper. Og nu med Coronarestriktioner:

"Når folk kommer i indgangsteltet, tager jeg imod, og så står to af mine hjælpere og tjekker Coronapas. Indenfor vil to andre hjælpere tage imod bestillinger i baren, så folk går direkte hen til deres borde. Der er et krav om, at alle skal vende stolene og have ansigterne mod scenen, når koncerten går i gang. Alle gæsterne er også sat i Coronabobler, og så skal man have mundbind på, indtil man har sat sig. Det er rigtig vigtigt, at man kan føle sig tryg, og for mange er det første gang de skal ud," fortæller Sanne Klonaris.

Gjorde store øjne Jens Søbæk, fra JS Musik og Event, er Sannes uundværlige lydmand, som har været med helt fra starten. Med andre ord har de to været sammen om de i alt 17 arrangementer, som Sannes Kaffe har stået bag.

"Det er udfordrende, når man skal være et nyt sted for første gang," siger Jens Søbæk og fortsætter;

"Helt praktisk, hvordan gør vi så her? Hvordan skal tingene stå? Og hvad virker? Derfor har vi brugt lidt ekstra tid heroppe denne gang. Det er altid spændende første gang, men bagefter kører det bare."

Medejer af Max Garage - Torben Jeppesen gjorde store øjne, da han mødte ind på sin arbejdsplads nogle timer tidligere.

"Jeg blev meget imponeret, da jeg kom i morges," fortæller han;

"Det er så godt, at vi får lavet noget her på stedet som er anderledes, frem for at være denne her konservative, traditionelle bilforhandler. Vi har rummet til det. Ikke bare til koncerter, men også til arrangementer som vinsmagning, en firserfest eller hvad det nu kunne være. Det må gerne være et sted, hvor folk synes der er fedt at komme."

Foreløbig gælder det dog Michael Falck, Rasmus Bjerg, Allan Olsen, Sebastian og alle de andre musikere som er booket, ikke bare resten af sommeren men resten af året. Der vil være skruet op for stemningen, dæmpet belysning, levende lys, markblomster på bordene og masser af glade mennesker. Lokalavisen slutter af med at tage de obligatoriske billeder af arrangørerne, inden vi lægger Max Garage bag os.

Nærmest synkront lyder Carl Emils stemme ud fra anlægget, og sangen slutter med, 'Åh kom lad mig vise dig Amager forbrænding en tåget nat.'

Sommerens arrangementer i Sannes Kaffe:

Rasmus Bjerg hyldestkoncert til John Mogensen - lørdag d. 29/5-2021

Intimkoncert med Allan Olsen - fredag d. 18/6-2021

Intimkoncert med Sebastian - fredag d. 20/8-2021