Sankthans i ny form: Børn inviteres til at afværge det onde

Frederikssund - 11. juni 2021 kl. 10:16 Kontakt redaktionen

Af Henrik helmer Petersen

Færgegården i Frederikssund, Frederikssund Museum, inviterer til sankthans. Museet er åbent, og børn skal være med til at afværge det onde.

Når Frederikssund Museum, Færgegården i år arrangerer sankthans i den stemningsfulde museumshave, vil der være en række nye tiltag.

Picnic i haven

Der er som altid lagt op til en hyggelig aften på picnictæppet med medbragt madpakke, bål og midsommervise, men som noget nyt skruer museet i år op for de kulturhistoriske fortællinger og aktiviteter.

Museet holder åbent, og i år kræver arrangementet billet.

Udforsker traditioner

- I år bruger vi aftenen som en anledning til ikke alene at udleve traditionerne, men også at udforske dem. Sammen med alle, der har lyst, vil vi gerne gå på opdagelse i de mange mærkelige, overraskende og sjove traditioner, der er gået forud for sankthans aften, som vi kender den i dag. Fortidens sankthans eller midsommer har nemlig forbavsende få ligheder med nutidens traditioner. Så samtidig med at vi udlever traditionerne, vil vi også gerne sætte dem i et nyt lys - og måske prikke lidt til dem, fortæller museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen.

Afværg det onde

Allerede i timerne inden aftenens højdepunkter med bål, båltale og midsommervise er der sankthans-aktiviteter for børn og voksne i alle aldre, når museet inviterer til mission »Afværg det onde«.

Her skal onde hekse gøres blide som nuttede kattekillinger. Gennem en række udfordringer og med hjælp fra fortidens tips og tricks gælder det om at samle magiske urter, lære at bruge stål mod hekse, finde hemmelige skatte, besøge det kloge træ, lave vild ild med oldtidsmetoder og meget mere. Og måske lykkes det at vinde over de onde kræfter.

Forudsætter billet

En anden forandring er, at man i år skal et smut omkring billetto.dk for at være med.

- Som noget nyt har vi valgt at tage en lille entre for voksne. Både fordi corona-restriktionerne kræver, at vi har helt styr på antallet af deltagere, og fordi vi i år har lagt ekstra kræfter i festen og i de formidlingstiltag, som aftenen også rummer. Billetten gælder også til udstillingen, hvor vi ekstraordinært holder åbent hele aftenen. For børn er det hele gratis, forklarer Line Jandoria Jørgensen.

Bål klokken 21

Museet byder på gratis saftevand og småkager til børnene, og der vil være salg af drikkevarer til de voksne. Medbring picnictæppe og egen madpakke, der kan nydes i museumshaven. Bålet tændes klokken 21, og der vil være båltale ved museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen.

Det foregår sankthans aften den 23. juni klokken 17 til 22. Børn op til 18 år kommer gratis ind, voksne skal købe billet á 50 kroner via Billetto.

Adressen er Færgelundsvej 1 i Jægerspris. Coronapas er nødvendigt.