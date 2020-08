Frederikssund Sangforening søger nye - og også gerne yngre medlemmer. Her et foto fra sangforeningens 150 års jubilæum i 2008. Foto: Thomas Olsen

Sangforening søger mænd

- Har du i coronatiden sunget morgensang eller måske deltaget i fællessang og har mærket glæden ved at synge, er Frederikssund Sangforening en mulighed for at fortsætte den glade sang sammen med andre mænd.