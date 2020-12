Se billedserie Dressurhesten Valero nyder godt af opholdet hos Sandie. Foto: BM

Sandie skiller sig ud: Med et skarpt blik for heste

"Det er blikket, for det individuelle hos hesten, som gør hele forskellen," fortæller Sandie Bregnager Kjær fra Healthy Horse i Skibby, som har stor succes med at træne heste i vand

Frederikssund - 10. december 2020 kl. 13:21 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Hun har lært at drikke whiskey. Til gengæld har han lært at synes om heste. Vi befinder os hos familien Bregnager Kjær på deres store hesteejendom udenfor Skibby.

Der er mark og heste til alle sider. Duggen hænger stadig i træerne omkring den store, gule gård

I staldene regerer Sandie, 41 år. Hun driver Healthy Horse, der har specialiseret sig i wellness - og i særdeleshed aquatræning for heste.

Lokalavisen finder hende, ikke overraskende, i stalden ved aquatræneren (Vandløbebåndet, red.), hvor hun lader gallophesten Kiki Dee stride sig gennem det kolde vand, der næsten går den til knæet.

Sandie overlader træktorv og hest til en af staldpigerne, og vi trækker indenfor, hvor vi slår os ned i sofaerne, i stuen Sandie omtaler som 'det mest autentiske rum' i hele huset.

Der er fint, gammelt, beige-blomstret tapet på væggene, tunge chesterfield-sofaer, guldindrammede billeder og møbler i mørke træsorter. I reolen står forskellige flasker med irsk- og skotsk-klingende navne og symboler. Whiskeyen indikerer med al tydelighed, at vi er gået fra hendes til hans domæne - fra stald til stue.

"Første gang, jeg så rummet, udbrød jeg, 'det der tapet, det skal bare af'. Men så havde vi alle de her arvestykker, og hvis vi skal have, bare et rum i huset som er autentisk, så må det være dette. Og det passer jo også lidt til galopsporten, som har denne her lidt gamle, tunge stil," fortæller Sandie, som både er opdrætter af galopheste og professionel galoptræner.

Blikket for det individuelle Med andre ord går avlen hånd i hånd med virksomheden Healthy Horse. Senest har Healthy Horse udvidet forretningen, og indgået partnerskab med det eksklusive ridecenter Slangerupgaard A/S på Midtsjælland. Det gør Healthy Horse til Danmarks største hestewellnesskæde med afdelinger fem steder i landet.

Her kan heste få et afbræk fra den sædvanlige træning ved at komme på vandløbebånd, eller er den skadet, kan den blive genoptrænet i vandet.

For i dag, 20 år efter hun startede, er der ikke mange skadede heste, Sandie ikke har været i stand til at kunne hjælpe. Det skulle så lige være, hvis en hest er kommet for sent til hende i skadesforløbet.

"En hest har 700 muskler der skal bære den. Hvis vi står med en skadet hest, så har vi fokus på den hele hest, og ikke kun skaden. Overordnet set tror jeg på, at man skal være stærk, for at kunne bære en skade. Derfor er det vigtigt, at man holder hesten i gang på et minimum, så den kan bære sin skade. Her er aquatræningen rigtig god, fordi hesten får mulighed for at bruge hele bevægelsesapparatet på en skånsom måde. "

Sandi bruger sætningen, 'vigtigheden i at have blikket for det individuelle hos hesten', flere gange i løbet af interviewet. Hun uddyber:

"Man skal kunne se, hvornår hesten er træt, så man ikke træner over syregrænsen. Det er individuelt, hvornår du finder den bedste skridt, ud fra hvornår den pågældende hest arbejder allerbedst tempomæssigt, og ved hvilken vandmængde, for det er vandmængden som definerer belastningsgraden. Der er dem, der reklamerer med, at hos os går hesten i en halv time i vandet, men det kan jo aldrig være en god ting, hvis hesten kun skulle have haft et kvarter. Det er den der fine, individuelle afvejning, der er kodeordet."

Men det er ikke kun heste med skader, som får lov til at komme i vandbassinet hos Healthy Horse. Også sunde, raske heste har tilsyneladende godt af at få styrket musklerne.

"Alle heste i almindeligt vigør har også brug for, at der sker noget andet. Jeg tror på, at jo flere muskler du styrker hos hesten, jo stærkere er den overordnet set. Jeg plejer at sige, at den har sine springmuskler, sine dressurmuskler og sine aquatræningsmuskler, sidstnævnte er dem den bruger, når den bliver arbejdet helt igennem i vandet," fortæller Sandie og tilføjer:

"Og så tager det noget tid ud af sadlen. Vi ved nemlig, at vi slider lidt på vores heste, hver gang vi sætter os derop. Med aquatræningen har vi en chance for at lave noget vedligehold, hvor vi ikke slider på dem."

'Den er jo genial' Sandie har redet, siden hun var seks år gammel. Som teenager flyttede hun til Tyskland. Her fik hun arbejde på et hotel, hvor der var plads til, at gæsterne kunne tage deres hest med på ferie.

Tilbage i Danmark var det med inspiration fra hendes mor, som havde åbnet et helsecenter i Roskilde, Sandie tænkte, at man da også kunne etablere noget lignende for heste.

"Jeg skal da lave et helsecenter for heste, tænkte jeg som 21-årig, så jeg tog hestemassøruddannelsen, for det syntes jeg, gik fint i tråd med det jeg ville."

Sandie fortæller, at hun havde gået med en idé i hovedet der handlede om, at hun ville få nogen til at udvikle en aquatræner til heste.

"Jeg havde en idé i mit hoved om, hvad sådan en kunne gøre for heste. Og så pludselig en dag dukkede den op i München. Så jeg tog derned, og min første tanke var, at den er jo genial."

Den første i Norden Sandie blev den første i Norden, der tilbød aquatræning til heste. Af samme grund har hun selv lært sig, alt hvad hun i dag ved om det.

"Jeg måtte lære det den hårde vej, men jeg blev ret hurtigt totalt nørdet omkring det. Det er så sindsygt vigtigt, at kunne kigge ordentligt på hestens bevægelsesmønster, og at kunne arbejde individuelt ud fra, hvor hesten er - også i forhold til et skadesforløb. Folk tror, det bare handler om at trykke på en knap. Men jeg har virkelig specialiseret mig i at blive den bedste til det, blandt andet ved at se individuelt på hesten."

Sandie fortæller, at hun gennem årene har haft nogle vanvittige sager, hos de heste som kom i aquatræning hos hende. Men alt, lige fra et brækket ben, en brækket skulder eller en brækket hofte, er det lykkedes hende at helbrede.

"Så når en kunde ringer og fortæller mig, at hun har haft den bedste ridetur. Eller siger 'vi troede ikke vores hest kunne reddes, men nu har dyrlægen sagt god for den', så er det bare det hele værd. Og når mine fingre er iskolde, eller når jeg er blevet trådt på tæerne af en hestehov, eller hvis der har været snestorm, og hvad der ellers er af ting, som kan gøre det lidt surt en gang imellem, så tager man også lige det med, for det er det hele værd."

Det er fem år siden, Sandie åbnede sin første franchiseforretning.

"Der var mange, som ville lave det samme som jeg. Men det er vigtigt, at der er en respekt for faget. Mange tror det er let, men efter at have arbejdet med det her i så mange år, ved jeg, at det ikke er så nemt, som det ser ud. Dem, der har respekt for det, og gerne vil lære det på den rigtige måde, er overraskede over, hvor mange detaljer der er i det," fortæller Sandie.

Nogle vanvittige løb Hvor virksomheden Healthy Horse vokser stødt og roligt, og derfor kræver Sandies tilstedeværlse i de fleste af døgnets vågne timer, så formår hun alligevel også, at dedikere sin tid til galopsporten.

"Galopsporten har givet mig en masse sindsyge gode oplevelser. Jeg har vundet nogle vanvittige løb. Men jeg lovede min mand, da vi fik vores sidste barn, at nu var det slut, for galopsporten kan være sindsyg farlig," siger Sandie, der i dag må nøjes med at stå på sidelinjen, når en af hendes heste stiller op til løb.

Men det behøver nu ikke at gå stille for sig af den grund.

"I år havde vi en hest til start, Illumination, som vi selv har avlet. Vi startede hende sidst på sæsonen for omkring en måned siden, hvor hun vandt. Den følelse, når du står der, og ser hende suse over målstrengen, og du ved, at vi selv har trukket hende ud og lavet alt forarbejdet. Det var den vildeste følelse."

Udenfor bag bakkerne fik Sandie sidste år anlagt en galopbane, der næsten strækker sig helt ned til Roskilde Fjord.

"Indimellem må jeg knibe mig selv i armen. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke stopper op, og tænker over hvor taknemmelig jeg er over alt det her."

'Heste er gennemsigtige' Kan din forretning blive for stor?

"Om det kan blive for stort?" gentager Sandie spørgsmålet. Hun tænker lidt, inden hun svarer:

"Ja, afdelingerne kan blive for store. Men så længe man kan have en person, som har det overordnede ansvar for hver enkelt afdeling, og så længe du er grundig i, at udvælge de folk der står i de forskellige afdelinger, så tror jeg kun det er en fordel, for så er vi flere til at løfte. For det må jo en gang være sådan, at jo flere vi er sammen om samme mål, jo flere heste kan vi hjælpe i sidste ende."

Du har engang sagt, at du er bedre til heste end til mennesker, er det stadig sådan du har det?

"Ja. Heste er gennemsigtige, jeg kan læse en hest 1000 gange bedre end et menneske. What you see, is what you get. Heste er meget nemmere at navigere i. Men jeg tror nu også, at jeg er ok god til mennesker, og jeg vil sige, at jeg har super mange fantastiske kunder, som jeg er glad for. Men skal jeg vælge, ville jeg hellere vælge hestene".