Frederiksborg Brand & Redning laver med jævne mellemrum aktiviteter for unge i Frederikssund. Ved sommerens arrangementer vil der blandt andet være mulighed for at stifte bekendtskab med det mest grundlæggende slukningsarbejde. Foto: Frederiksborg Brand & Redning

Samarbejde på tværs skal give unge sundt fællesskab

Frederikssund - 03. maj 2018 kl. 05:15 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til og med august kan unge i alderen 11-20 år hver tirsdag og torsdag, dog ikke kristi himmelfartsdag og grundlovsdag, deltage i en række sociale arrangementer ved Heimdalsvej 85 i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tilbuddet, 3600 Street Fun, er blevet til via et samarbejde mellem Frederiksborg Brand & Redning, SSP, Gadeteam, Frederikssund Kommunes ungdomsklubber og Boligselskabet Rosenvænget, og det tværfaglige samarbejde har til mål at tilbyde unge et sundt fællesskab at mødes om og danne nye relationer.

- Det er et tilbud for alle unge, men primært henvendt til dem, som ikke har nogle andre aktiviteter at gå til i løbet af sommeren. Vi vil skabe nogle sunde fællesskaber omkring Heimdalsvej, hvor alle bliver behandlet lige, siger specialkonsulent i Frederiksborg Brand & Redning Muneeza Rosendahl.

De pågældende tirsdage og torsdage mødes deltagerne klokken 16-20, hvor der vil være en voksen i form af en brandmand fra redningsberedskabet til stede.

Aktiviteterne vil bestå af hygge, snak og diverse former for boldspil.

- Og så vil der være mulighed for at lære noget om brand og redning. Det er jo ikke en klassisk pædagogisk aktivitet, men med det håber vi at nå nogle unge, som vi ellers har sværere ved at nå, siger Muneeza Rosendahl.