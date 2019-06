Samarbejde over midten skal være med ny chef

- Jeg er glad for, at der er opstået en debat, der handler om et politisk samarbejde hen over midten af dansk politi. Jeg tror, at den midte, jeg taler om, skal tage en ny retning på klimaområdet, for børnene og for demokratiet. Men det kræver en ny statsminister, for det er for sent, at den nuværende er kommet i tanke om midten.