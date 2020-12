Screendump fra den nye hjemmeside, hvor der samles ind til Maria From Jakobsens børn og stilles en dusør i udsigt for oplysninger, der kan føre til, at hun findes.

Sagen uden lig: Samler ind til Marias børn og udlover dusør

De pårørende til det formodede drabsoffer Maria From Jakobsen udlover nu en dusør for oplysninger, der kan føre til fundet af hende.

Samtidig samler de pårørende ind til hendes to børn.

Det oplyser de på en nyoprettet hjemmeside http://mariafromjakobsen.dk/

Ifølge hjemmesiden er indsamlingens primære formål at dække omkostninger, som følger af Marias forsvinden, og som afholdes af Marias familie, herunder udgifter til advokater og psykologer, samt mere almindelige udgifter til børnenes hverdag, fx tøj og sko.

Indsamlingens sekundære formål at få mulighed for at betale dusør til den person, som kommer med en henvendelse til politiet, der leder til fundet af Maria.

Eventuelt overskud går til en opsparing, som de to børn får udbetalt, når de fylder 18 år.

Maria From Jakobsen forsvandt fra sit hjem mandag den 26. oktober 2020. 3 uger senere blev Marias mand, sognepræst Thomas Gotthard, anholdt, varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt og udført drab på Maria og efterfølgende skaffet sig af med hende.

Politiet leder stadig efter Maria.

Maria efterlader sig to børn på hhv. 8 og 10 år. Børnene har boet hos Marias forældre, siden børnenes far blev anholdt, fremgår det af hjemmesiden.

På grund af politiets efterforskning er huset afspærret. De to børn fik kun lidt tøj med fra huset, da resten af deres ejendele indgår i efterforskningen.