Se billedserie En populær sognepræst er sigtet og fængslet for at have myrdet sin hustru Maria From Jakobsen og skaffet liget af vejen. Nu vil Nordsjællands Politi gerne høre fra folk, der har set ham i dagene omkring hendes forsvinden. Foto: AdobeStock

Send til din ven. X Artiklen: Sagen uden lig: Populær præst sigtet for at myrde hustru Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sagen uden lig: Populær præst sigtet for at myrde hustru

En populær sognepræst er sigtet og fængslet for at have myrdet sin hustru Maria From Jakobsen og skaffet liget af vejen.

Frederikssund - 18. december 2020 kl. 09:26 Af Birgitte Masson og Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

I flere år har dén mand, der nu er sigtet for at have slået hustruen Maria From Jakobsen, ikke bare været præst.

Han har tilsyneladende været én af slagsen, der både fik folk til at lytte, og til at dukke op i kirken i stort tal.

Men han har samtidig været en præst, der blev psykisk slidt af sit job. Det har han ikke lagt skjul på.

Ægtemanden har tidligere selv været åben om, hvordan han blev følelsesmæssigt udfordret af mødet med både liv og død i embedet, og hvordan det sled psykisk på ham.

Hans første embede var i Skibby i Hornsherred, hvor han blev ansat i 2008.

Det holdt fire år.

Slider på sjælen Udover det familiære afsavn i forhold til at få præstegerningen og et moderne familie-skema til at fungere sammen, havde præsten også haft svært ved at håndtere de mange følelsesmæssige belastninger jobbet indebærer.

"Jeg er nødt til at gå med folk og skabe en forbindelse, hvad enten det handler om en dåb, en vielse eller en begravelse. Jeg tager folks sorg og deres forladthedsfølelse med mig. Det har været svært ikke at sætte sig ind i folks situationer og tage noget af deres sorg med mig. Og det bliver man tyndslidt af. Det er en ekstrem intim situation, at sidde med pårørende eller endog døende og det slider på sjælen. Jeg har brug for at få ladet sjælen op nu," sagde den dengang 36-årige sognepræst til Lokalavisen Hornsherred.

I løbet af sin tid i Skibby lykkedes det ham at fastholde et højt gennemsnitsligt besøgstal til gudtjenesterne.

Da han i 2012 forlod embedet, var der i gennemsnit 70,3 kirkegængere , når han prædikede - hvilket ikke er set så højt i sognet siden slutningen af 50"erne.

I dag er han præst i Ansgarkirken i Hedehusene.

Ikke i kortene Det har ikke altid ligget i kortene at han skulle læse teologi.

Til Lokalavisen Frederikssund fortalte han selv, at han som helt ung var noget af en rod.

"Som ung spillede jeg alt for meget rock-musik, og festede godt og grundigt igennem. I mange år troede jeg kun på mig selv. Jeg døjede ofte med migræne og husker tydeligt, hvordan jeg en dag var på vej med s-toget og havde den værste migræne nogensinde. Der bad jeg til Gud. Jeg lovede ham, at hvis han ville fjerne migrænen, så ville jeg tro på ham resten af mit liv. Den forsvandt i samme øjeblik, og jeg oplevede at bønnen havde en kraft".

Sideløbende med teologistudiet arbejdede han som ferieafløser på Hvidovre Hospital, hvor han var portør.

"I mine pauser gik jeg ofte og talte med patienterne," har præsten fortalt til sognebladet Sorgenfrikirke.dk

"En dag tog jeg mod til mig og spurgte en kvinde, der havde kræft, om hun ikke var bange for at skulle dø. Jeg husker at det gippede let i hende, men at hun bevarede fatningen og svarede mig: 'Jeg er ked af, at jeg ikke længere kan passe på mine børn, og jeg kan blive bange for, hvordan de skal klare sig uden deres mor, selvom de er voksne nu. Jeg er ikke bange for døden, men jeg er bange for at svigte mine kære jeg efterlader.' Når jeg her mange år efter læser påskeevangeliet, og hører den fantastiske historie om Jesus der overvinder dødens magt, så går mine tanker altid til den kvinde', fortalte præsten blandt andet.

Hvor han på universitetet tilegnede sig sin teologiske viden, så var det i høj grad på Hvidovre Hospital, han tilegnede sig sin kristne tro. Således var hans vej til kristendommen begyndt i hans sene teenageår. Dog fortæller han, at tvivlen var hans store følgesvend.

Da han efter endt teologistudie blev præst i Skibby, havde han i forvejen to børn.

Senere er han sammen med Maria From Jakobsen blevet far til yderligere to børn.

De to havde dog mødt hinanden i hjembyen Frederikssund langt tidligere.

Således var de begge på scenen ved en storstilet operaforestilling i Frederikssund tilbage i 1995, hvor han spillede rollen som Escamillo, mens Maria From Jakobsen var at finde blandt de optrædende smuglerpiger i forestillingen Carmen.

Halloween Gudstjenesten i Ansgarkirken søndag den 25. oktober, er angiveligt den sidste gudstjeneste, hvor han besteg prædikestolen.

relaterede artikler

Drabet uden lig: Bestemt genbrugsplads kan give afgørende spor 17. december 2020 kl. 09:49