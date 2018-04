Sagen om bådbranden i Roskilde Fjord i oktober sidste år, hvor en ung mand mistede livet, fortsatte fredag ved Retten i Hillerød, hvor ni vidner afgav forklaring. Foto: Hans Jørgen Johansen

Sag om bådbrand fortsætter: Nye vidner styrker tvivl om tiltalte

Frederikssund - 13. april 2018 kl. 14:01 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag gik det tredje retsmøde i gang i sagen om den 22-årige mand fra Frederikssund, der den 14. oktober 2017 satte ild til sin båd i Roskilde Fjord, som resulterede i, at hans 24-årige kammerat druknede og senere blev fundet død, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Vidner sår tvivl om tiltaltes uvidenhed i sag om påsat bådbrand

Det foregik ved Retten ved Hillerød, hvor hele ni vidner fredag formiddag skulle en tur i vidneskranken.

Ligesom ved sidste retsmøde den 7. april var hovedspørgsmålet denne fredag, hvorvidt den 22-årige tiltalte mand var klar over, at hans ven, der var ombord på båden ved ulykken og mistede livet, ikke kunne svømme. Blandt dagens vidner var seks venner og bekendte af den tiltalte og den afdøde, og de fastslog alle, at det var kendt i vennekredsene, at den 24-årige ikke kunne svømme og var bange for vand.

- Hvis man kendte Tavab, kan man ikke undgå at vide, at han ikke kunne svømme. Og jeg er sikker på, at han (den tiltalte red.) også vidste det, sagde et vidne blandt andet.

Et andet vidne pointerede dog også, at han mente, at den 24-årige tydeligvis var taget med på båden frivilligt, selvom han var bange for vand.

- Min opfattelse af tingene har ændret sig, siden det kom frem, at Tavab efterlod både sin telefon og pung i bilen, for det viser, at han var derude (på båden red.) frivilligt og vidste, hvad der skulle ske, sagde vidnet, der var barndomsven til den afdøde og også kender den tiltalte.

Den tiltalte har fra retssagens begyndelse erkendt sig skyldig i have sat ild til båden for at begå forsikringssvindel, men han nægter at have været bekendt med, at hans ven ikke kunne svømme.

Den tiltalte var selv til stede ved fredagens retsmøde, hvor han sad og lyttede på vidnernes forklaring med hovedet sænket og blikket solidt plantet ned i bordet.

Den 22-årige er tiltalt efter straffelovens paragraf 180 og 181, som er brandstiftelse, der bringer andres liv i fare og med henblik på forsikringsvindel.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 14. april.

