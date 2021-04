Sæt dig og snak: Det skal ikke være tabu at være ensom

Ensomheden blandt unge samt ældre borgere er stigende. Derfor skærper Røde Kors nu fokus på ensomhed med kampagnen, 'Få en snak - så er du ikke alene'. Det gør de dels for at afstigmatisere ensomhed, men også for at skabe synlighed om Røde Kors' arbejde mod ensomhed, blandt andet i form af røde samtalebænke. I Frederikssund vil den røde bænk, i de to uger kampagnen kører, stå foran Røde Kors butikken for enden af gågaden. Her kan bænken være en anledning til at få en snak med et andet menneske.