Se billedserie I Ungekontakten kan unge fra 15-29 år få hjælp. Det har resulteret i et markant fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Særlig indsats trækker unge i Frederikssund ud af arbejdsløshed

Over de sidste fire år er det lykkedes at få antallet af unge på uddannelseshjælp ned fra 286 personer til 202 personer

Frederikssund - 01. september 2021 kl. 10:29 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Med en målrettet indsats er det lykkedes at få flere unge i Frederikssund i gang med uddannelse og job.

I juni 2017 var 286 unge i Frederikssund på uddannelseshjælp, og stod således uden uddannelse eller job. I juni 2021 var tallet faldet til 202 personer. Det svarer til et fald på knap 21 procent.

Især etableringen af Ungekontakten, hvor de unge kan hente hjælp ét sted og få en relation til én sagsbehandler har været med til at skabe den positive udvikling, fortæller jobcenterchef Amalie Johnson Pedersen.

"Vi har siden januar 2016 haft Ungekontakten, der fungerer som en håndholdt indsats for unge på uddannelseshjælp. Her får de et individuelt tilrettelagt forløb, der tager hensyn til, hvor den enkelte står og hvilke udfordringer vedkommende kæmper med," siger hun.

Der er en stor spredning blandt de unge på uddannelseshjælp. Mange har ifølge jobcenterchefen forskellige diagnoser, måske kombineret med misbrug, men der er også unge, som er uddannelsesparate.

"Vi fokuserer først og fremmest på uddannelse. I næste række kommer muligheden for at få et job. Det kommer an på en konkret vurdering af den enkeltes behov," siger Amalie Johnson Pedersen.

Et af de tiltag, der har virket, er, at man som udgangspunkt kun møder én sagsbehandler, når man henvender sig i Ungekontakten.

"Det er nemmere at skulle forholde sig til én sagsbehandler, og så kan man derfra finde ud af, om den unge har brug for en mentor eller en støttekontaktperson, et uddannelsesforløb eller et job. Denne koordinerede sagsbehandling har vist sig i den grad at virke," konstaterer Amalie Johnson Pedersen.

Afklarende samtaler Keziban Aydin er som afdelingsleder i Ungekontakten i nærkontakt med de unge, som skal videre fra uddannelseshjælp.

"Vi hjælper typisk unge, der har forladt grundskolen, og som ikke er kommet videre i uddannelse eller arbejde. De står med uafklarede faglige, sociale eller helbredsmæssige udfordringer, og det første vi gør, er at give dem en læse-, skrive- og regnetest for at se, hvor ligger de fagligt. Vi afsøger deres baggrund og historik, og hvis uddannelse er muligt, prioriterer vi det," siger Keziban Aydin.

Er det af forskellige grunde umuligt at begynde på en uddannelse nu og her, ser man på, hvad den unge har brug for af hjælp.

"Hvis man f.eks. har ubehandlet angst, hjælper vi med kontakt til egen læge. Det kan være, at man ikke ved, hvordan man skal gebærde sig i klasselokalet eller på arbejdsmarkedet, at man mangler selvtillid og ikke tror på egne evner. Vi har så et mentorteam, som kører de her forløb med de unge enkeltvis eller i mindre hold," fortæller Keziban Aydin. Hun nævner også, at de unge kan få hjælp til f.eks. at skrive en jobansøgning eller til at gå til jobsamtale.

Hjælp samlet i ét hus De unge har faste samtaler en gang om måneden med deres sagsbehandler.

"Det er lidt hyppigere end loven siger, men vi ser, at det virker, fordi det giver tillidsfulde relationer," siger Keziban Aydin.

Hun fremhæver også Ungekontaktens beliggenhed på campus-området, som gør, at det ikke føles så svært for en ung person at møde op, som det f.eks. kan være i jobcentret.

Hertil kommer fordelen i, at Ungekontakten har alle medarbejdere siddende i samme hus.

"Sagsbehandler og mentor kan hurtigt drøfte en sag. Vi er i stand til at handle hurtigt, og det er optimalt, for hvis det brænder på i en ung persons liv, så er det nu, der skal sættes ind," siger hun.

Ungekontakten kan koordinere deres indsats på tværs af uddannelses, beskæftigelses- og sociallovgivningen. Man kan hurtigt trække en ssp-medarbejder ind, hvis en ung er ude i noget kriminelt, ligesom der holdes tæt kontakt til uddannelsesinstitutionerne, så man kan nå at handle, før en ung f.eks. dropper ud af sin uddannelse, fordi vedkommende er løbet ind i problemer.