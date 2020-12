Græse Kirkes to julegudstjenester den 24. december vil foregå udendørs på en plæne med klapstole, fakler, sangark, guitar - og ikke mindst sen nekanon til at sprede vinterstemning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sådan passer de på hinanden uden at droppe julegudstjenesten

Frederikssund - 22. december 2020

I Græse holder de fast i julegudstjenesten den 24. december, som på grund af de høje smittetal kommer til at foregå udendørs ved Græse Kirke juleaftensdag henholdsvis klokken 15.00 og 16.00 med sognepræst Signe Voldby.

Det bliver en helt særlig julegudstjeneste på klapstole med fakler, sangark, guitar og snekanon på en plæne ved kirken.

- Vi mente ikke, det var godt at være inde i kirken og heller ikke i Kirkeladen i denne her tid. Der er ingen grund til at udsætte folk for noget. Så nu bliver det på den grønne plæne. Det, synes vi, var en idé, fortæller Grethe Bahn Madsen, der er formand for Græse Sogns Menighedsråd.

Kortere gudstjeneste Der var i første omgang planer om at sætte 40 stole op under åben himmel. Men det er lykkedes at skaffe flere stole, så der nu kan skaffes plads til op til 100 deltagere, som kan forvente en lidt kortere julegudstjeneste på to-tre kvarter, så de ikke bliver for afkølede, forklarer menighedsrådsformanden.

- De må bare klæde sig varmt på og huske paraplyer. Der kommer også en snekanon. Det er præstens idé. Der kommer lidt vinterstemning over det, og hvis der nu er børn, kan de løbe hen og trampe i det, siger Grethe Bahn Madsen, der håber, at stolene ikke kommer til at sidde fast i mudderet.

Fakler skal lyse op I stedet for kirkens stearinlys vil julegudstjenesten blive lyst op af fakler, for det er lidt halvmørkt på det tidspunkt af dagen, tilføjer menighedsrådsformanden.

- Det bliver selvfølgelig noget med, at Signe spiller guitar, som hun plejer, og så er der én, der spiller på sav, og én, som spiller fløjte. Det bliver en meget alternativ julegudstjeneste. Det har jeg det udemærket med, påpeger Grethe Bahn Madsen, som tilføjer, at det det velkendt, at Signe Voldby er glad for at gøre tingene på en anderledes måde.

I kirke på Facebook 1. juledag fredag den 25. december klokken 10.30-11.30 er der juledagsgudstjeneste indefor i Græse Kirkelade, hvor der kun lukkes 31 personer ind af sikkerhedshensyn. Man kan dog følge juledagsgudstjenesten hjemmefra via sin pc eller tablet, idet gudstjenestens streames på kirkens Facebookside.

Der bliver også gudstjeneste 2. juledag lørdag den 26. december klokken 10.30-11.30 i Sigerslevvester Kirke. Her bliver der kun plads til 21 personer af sikkerhedshensyn.

Det bliver iøvrigt Signe Voldbys sidste julegudstjenester som sognepræst, idet hun går af til sommer efter mere end 30 år i embedet.