Indvielse af de nye pausefaciliteter på Campus. Fra venstre formand for Campusrådet og rektor for U/Nord Heidi Post Dam og rektor for Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen og bagved de to steders elevråd, der er kommet med forslag til forbedring af pausemulighederne. Foto: Frederikssund Kommune

Sådan lykkes det at få unge til at kvitte smøgerne

Frederikssund - 05. januar 2021 kl. 10:57 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Hvad skal der til for at få unge til at stoppe med et ryge? På Campus Frederikssund har man fundet et svar. To ud af tre unge rygere på de gymnasiale uddannelser har i dag kvittet smøgerne i skoletiden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Såvel på handelsgymnasiet U/Nord som på Frederikssund Gymnasium på Campus Frederikssund er der sket et markant fald i antallet af rygere i skoletiden i løbet af det seneste år.

På U/Nord røg 16 procent af eleverne i skoletiden for et år siden. På Frederikssund Gymnasium røg 10 procent af eleverne i skoletiden for et år siden.

I dag ryger kun fem procent af eleverne i skoletiden på U/Nord, og på Frederikssund Gymnasium er det kun tre procent af eleverne, der i dag ryger i skoletiden.

To ud af tre elever er stoppet med at ryge i skoletiden.

Antallet af rygere er dalet kraftigt som en følge af, at Campus Frederikssund som en af de første ungdomsuddannelser på Sjælland for at år siden indførte røgfri skoletid. På den måde er det måske ikke så mirakuløst, at færre i dag ryger i skoletiden, men miraklet er alligevel ikke udeblevet.

Stor effekt Den røgfri skoledag har nemlig vist sig generelt at have en stor effekt på elevernes rygevaner, og den røgfri skoledage har været med til at ændre måden, eleverne er sammen på. Dertil er mange elever stoppet helt med at ryge.

Det fortæller både Campusrådsformand Heidi Post Dam og elevrådsformand på Frederikssund Gymnasium Mehmet Kahraman.

Lærte at ryge på skolen Mehmet Kahraman går i 3c, og han lærte selv at ryge i skoletiden af de ældre elever, da han begyndte på gymnasiet.

- Til at starte med var det lidt irriterende, da vi for et år siden fik at vide, at vi skulle have røgfri skoletid, siger han.

Men efter røgfri skoletid er blevet indført, ryger han selv langt mindre, for det var i skoletiden, han røg mest.

Den røgfri skoledag på Campus Frederikssund blev i januar 2020 igangsat i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen samt Frederikssund Kommune.

Undervejs i forløbet har Campus spurgt eleverne, hvad der kunne være med til at give dem nogle gode pauser uden tobak. Med midler fra projektet er der blandt andet blevet indkøbt bordtennis, udendørs hængekøjer og boldbane.

Laver andet i pauserne Projektleder Tenna Christiansen fra Kræftens Bekæmpelse fortæller:

- Det er en stor fordel at inddrage eleverne, da de ofte har mange gode ideer til at få skabt en ny pausekultur. En forbedring af studiemiljøet har vist sig at understøtte tiltaget med at indføre røgfri skoletid, fordi det inspirerer til nye måder at være sammen på.

Det kan Mehmet Kahraman nikke genkendende til.

- De nye pausefaciliteter, der er kommet i forbindelse med røgfri skoletid, har betydet, at der har været nye ting at give sig til i pausen og det har gjort det nemmere at glemme at ryge, konkluderer han.

Ikke blot symbolpolitik Formand for Campusrådet Heidi Post Dam er glad for, at rygning ikke længere er noget, eleverne lærer på Campus.

- Vi er glade for, at vi tog skridtet for et år siden. Det har krævet en indsats, men den har været det hele værd, siger hun.

Ledelsen på Camus har gået runder i pauser med veste på og har konfronteret elever, der har tændt en smøg og har skullet vænne sig til, at man ikke må ryge i skoletiden.

- Vi har godt kunne mærke, at det ikke blot var symbolpolitik fra Campus side. Ledelsen har været synlig, og det har været vigtigt for os, der røg, at vi kunne mærke, at de mente det, siger Mehmet Kahraman fra 3c.

Rygestopkurser Eleverne har også fået tilbudt gratis rygestopkurser, som Frederikssund Kommune har afholdt.

- Vi har oplevet en langt større interesse for rygestopkurserne end vi havde turde håbe på, konstaterer formand for Social- og Sundhedsudvalget i Frederikssund, Susanne Bettina Jørgensen (S).

- Vi har indtil nu afholdt fire rygestopkurser med i alt 43 elever. En tredjedel af eleverne, der har deltaget på kurserne, er blevet helt røgfri. I Frederikssund Kommune er vi glade for at kunne bidrage til det gode tiltag, som Campus har taget, slår udvalgsformanden fast.

Den røgfri skoledag har således bevirket, at to ud af tre af de unge rygere i dag ikke længere ryger i skoletiden. På den måde ryger flertallet mindre. Og sammen med rygestopkurser har den røgfri skoledag og de gode pausefaciliteter gjort, at - som minimum - én ud af tre af de unge rygere i dag kan kalde sig eksrygere.