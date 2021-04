Thomas Gotthard er nu tiltalt for at have dræbt sin hustru et sted i Frederikssund eller nærmeste omegn. Hvor vides dog ikke præcist.

Sådan lyder tiltalen mod drabs-fængslet præst

Kørte børn i skole

Kun én person ved, hvad der skete dén mandag, da Maria From Jakobsen havde kørt sine børn i skole.

Alligevel er politi og anklagemyndigheden så sikre på, at da de 81 minutter mellem klokken 08:24 og 09:45 var gået, var Maria From Jakobsen blevet dræbt af sin ægtefælle, præsten Thomas Gotthard. I hvert fald er dét, hvad han til efteråret bliver tiltalt for, når sagen skal for retten.

Det fremgår af et yderst kortfattet anklageskrift, som Sjællandske Medier har fået aktindsigt i.

Han er således tiltalt for drabet på hustruen og for usømmelig omgang med lig, for i forbindelse med drabet 'på ukendt sted og endnu ukendt vis' at have skilt sig af med hustruens lig.

Bliver han dømt for drabet, vil det samtidig betyde, at Thomas Gotthard mister retten til at få arv, forsikringssummer og andet økonomisk udbytte af Maria From Jakobsens død.

Retssagen mod ham afvikles som en nævningesag, og der er afsat 16 retsdage til sagen.