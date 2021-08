Se billedserie Thomas Gotthards personlighed er lettere afvigende fra det normale. Foto: Nordsjællands Politi

Sådan løj dømt præst i afhøringer

Det var ikke kun hustruens forsvinden, drabsdømt præst havde forberedt løgne om. Han lod med vilje politiet finde syrerester for at virke mere troværdig

Frederikssund - 18. august 2021

Da Thomas Gotthard i slutningen af forrige årti var stresset, tog han en beslutning. Han kontaktede sin ungdomsflirt Maria, som i mellemtiden var blevet psykolog.

De forelskede sig. Thomas blev skilt, og Maria rykkede ind.

Og så gentog historien sig. Thomas og ægteskabet kom i krise. Thomas havde en affære. Men i stedet for at lade sig skille for anden gang, slog Thomas Maria ihjel efter en nøje tilrettelagt plan om at begå det perfekte drab.

En plan, der formentlig har fået adskillige til at spørge sig selv, hvad der kan få et menneske til at gøre dét, han gjorde mod sin hustru.

I sidste uge fik Lokalavisen adgang til mentalerklæringen, der giver fingerpeg, men ingen entydige forklaringer.

I konklusionen hedder det således:

»Observanden findes omfattet af straffelovens § 69, men man kan ikke, såfremt han findes skyldig, pege på nogen foranstaltning, jf. straffelovens § 68, 2. pkt., til imødegåelse af en vis risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet som mere formålstjenlig end straf«.

Psykiater Henrik Day Poulsen har en fortid som retspsykiater og har i den forbindelse været med til at udfærdige flere hundrede mentalundersøgelser.

Og hans udlægning af konklusionen er klar:

"Den skal læses som, at han ikke er helt normal, men at han ikke var psykotisk eller sindssyg i gernings- øjeblikket, og at han - selv om han ikke er helt normal - ikke er så syg, at han skal gå straffri. Samtidig skønner man, at der er en vis risiko for, at han igen vil kunne begå kriminalitet, men at risikoen er beskeden. Ellers ville man have anbefalet en forvaringsdom," siger Henrik Day Poulsen.

Ifølge ham er der beskrivelser i den retspsykiatriske erklæring, der passer ganske godt med Gotthards forbrydelse - og ikke mindst det efterfølgende forsøg på at skjule ugerningen:

"At gøre det, han har gjort, kræver, at man er velbegavet, taktisk og logisk tænkende. Samtidig kræver det handlekraft," konstaterer han.

Samtidig peger den retspsykiatriske redegørelse på, at en behandlingsdom i dette tilfælde ikke vil have en mere gavnlig effekt end en fængselsstraf.

Havde forberedt løgne I mentalundersøgelsen kan man blandt andet læse, hvordan Thomas Gotthard forsøger at glide af på spørgsmål vedrørende drabet, selv om han på alle øvrige punkter samarbejder.

Man kan også i erklæringen læse, hvordan han i de første måneder af sagen afviste at hjælpe politiet.

Han havde dengang forklaret politiet, at Maria From Jakobsen var gået hjemmefra i nedtrykt sindstilstand. Men at at de to forud for hendes forsvinden havde haft en dybereliggende, eksistentiel samtale, hvor Maria havde brugt ham som præst - og ikke som ægtefælle. Og derfor påberåbte han sig igennem længere tid tavshedspligt i sagen.

Man kan også læse, at Thomas Gotthard havde forventet, at han ville blive afsløret i at have købt den saltsyre og kaustiske soda, der skulle bruges til at opløse hustruens lig.

Derfor havde han gemt rester af disse, så det virkede så lidt påfaldende som muligt.

For en skyldig i drab ville jo forsøge at skaffe det af vejen....

Derfor havde han da også sin forklaring parat, da politiet ikke uventet fandt væskerne:

Saltsyren var til indkøbt til at rense husfacaden med, som han havde aftalt med Maria, mens den kaustiske soda var indkøbt for at rense afløb.

Lød forklaringen altså i sagens tidlige forløb

Manipulerende Ifølge mentalundersøgelsen ser Thomas Gotthard sig selv som: »Kvalitetsbevidst, har klasse og stil, er original, innovativ og kreativ med stor intellektuel interesse i diskussioner og analyser«.

Selv betragter han sig som en afslappet og selvsikker type, mens han i mentalundersøgelsen beskrives som havende et forvrænget selvbillede, ligesom han beskrives som strategisk og taktisk i forhold til andre mennesker: »Grænsende til en manipulerende fremgangsmåde. Og han kan derfor komme til at fremstå utroværdig«.

Samtidig hedder det andetsteds: »Observanden er derimod ikke særlig influeret af sociale krav eller forventninger, og vil derfor kunne udvise en adfærd, som negligerer disse. Der ses en stærk interesse for andre mennesker, men samtidig forstår observanden dem ikke særlig godt, hvilket let kan føre til urealistiske forventninger eller sociale bommerter«.

Af konklusionen fremgår, at »den psykologiske delundersøgelse peger som det mest fremtrædende på en dårligt integreret personlighedsstruktur, herunder en skrøbelig identitetsfølelse, ligesom observandens tækning i nogen grad synes impulsiv, hvorfor hans dømmekraft tidvis vil være kompromitteret«.

Usædvanligt Personer med relation til Ansgarkirken i Hedehusene har overfor Lokalavisen Frederikssund beskrevet, hvordan Thomas Gotthard har fremstået med en lys, glad, guitarspillende og munter side udadtil, mens man på de indre linjer fra tid til anden oplevede konflikter, vrede og manipulation.

Billedet går igen i en beskrivelse af Thomas Gotthard fra et tidligere medlem af menighedsrådet, der i januar udtalte til Kristeligt Dagblad at:

»Han havde to sider, men det var svært at gennemskue ham. Når først man er iført en præstekjole, tror jeg, man har menighedens blinde tillid«.

Udsagnet blev underbygget med følgende udsagn til Sjællandske Medier: »Det handlede om manipulation og mobning. Jeg var ansat i kirken i mere end 10 år, og de tre år med Thomas var frygtelige, og de har virkelig kostet psykisk. Hvis han ikke brød sig om én, så stoppede han med at svare på mails eller nedgjorde vores forslag foran andre. Engang kaldte han os ansatte sammen uden for kirken for at fortælle, at han ville gå op og fyre en kollega. Jeg oplevede ham som magtfuldkommen, og jeg har besluttet mig for at udtale mig, fordi det også bør høre til det billede, der bliver tegnet af ham«.

Men det var ikke bare menighedens tillid, præsten lukrerede på. Da han i sin tid meldte hustruen for bortgået i nedtrykt sindstilstand, stolede alle på ham, fortalte anklager Anne-Mette Wedell Serup i retten. For han var jo præst.

Selv om diagnosen og/eller karaktertrækkene i den retspsykiatriske udredning ikke fremgår af retsbogen, kan man dog alligevel blive en smule klogere på sagen.

Typisk i problemer Og oplysningerne tegner et billede af en mand, der stikker ud.

For når personer har så massive problemer, at de bliver dømt, og retspsykiatere samtidig finder, at de hører ind under den kategori af forbrydere, som Gotthard gør, er det sjældent, at de hverken har været i sociale problemer eller i berøring med kriminalitet tidligere.

Det fremgår af et notat om Straffelovens §69 og Retslægerådet, hvori man gennemgår omfanget af og karakteristika for personer, der er omfattet af den kategori af kriminelle, som Thomas Gotthard ifølge klinikken tilhører.

Over en periode på to et halvt år var der således 298 sager, hvor Retslægerådet fandt en sigtet sikkert eller muligt omfattet af §69.

Heraf havde halvdelen tidligere været psykiatrisk indlagt.

· Halvdelen havde inden for det seneste år været i såkaldt tung psykofamakologisk behandling.

· Tre tredjedele havde tidligere været i ambulant pyskiatrisk behandling.

· Over halvdelen var stof- eller alkoholmisbrugere.

· Over halvdelen var påvirkede på gerningstidspunktet.

· 240 var arbejdsløse.

· 191 var enlige.

· 117 var hjemløse

· To trediedele af dem havde tidligere begået kriminalitet.

