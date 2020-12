Sådan kan du låne bøger i nedlukningstiden

De fire Frederikssund-biblioteker genindfører tilbud om at hente bogposer, så lånerne stadig kan få øjnene i noget god litteratur her i den delvise nedlukning.

- Vi passer selvfølgelig på hinanden. Når du kommer for at hente bogposen, skal du huske at bære mundbind/visir, lyder det fra bibliotekets personale, som oplyser, at man kan læse meget mere om bestilling og afhentning af bogposer på www.bibliotekerne.frederikssund.dk/bogposer