Nu er der mulighed for at slutte festlighederne ved indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro med en tur i en veteranbus som eksempelvis denne Setra S11, der førhen blev brugt af Skibby Rejser - eller en af de fire andre busser, der også kommer, når Kronprinsesse Marys Bro indvies lørdag den 28. september. Foto: Danmarks Busmuseum

Send til din ven. X Artiklen: Sådan kan du blive en af de første til at køre over broen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan kan du blive en af de første til at køre over broen

Frederikssund - 24. september 2019 kl. 11:13 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem flotte veteranbusser fra Danmarks Busmuseum vil lørdag den 28. september afslutte indvielsesfesten af Kronprinsesse Marys Bro ved at køre over broen fra festpladsen til Hornsherred. Og nu kan 150 borgere være blandt de første til at tage turen over den nye bro ved at bestille et sæde i en af de fem busser.

- Vi har arrangeret en helt særlig oplevelse som afslutning på brofesten. 150 personer kan komme med som passagerer, når fem veteranbusser kører over den nye bro. Én af busserne er en Skibby Rejser bus, så den er helt speciel. Passagerne vil være blandt de allerførste, der kører over broen. Vi synes, at kombinationen af gamle veteranbusser og en helt ny bro er en særlig kombination, og vi er glade for at kunne tilbyde sådan en køretur, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund i pressemeddelelsen.

Veteranbusserne vil på indvielsesdagen være udstillet ved Østersvej 4 tæt på festpladsen sammen med et stort antal veteranbiler.

Som afslutning på arrangementet, vil busserne og veteranbilerne klokken 16.30 køre i kortege over broen, og det er her, man har mulighed for at komme med på turen, hvor busserne kører over den nye fjordforbindelse, vender i Skibby-rundkørslen og kører retur over broen til festpladsen igen.

Tilmelding til sæder i veteranbusserne åbner onsdag den 25. september klokken 10. Da der er begrænset antal pladser, kan der maks reserveres pladser til fem personer ad gangen. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet via mailadressen info@fjordforbindelsen.dk. Tilmelding er først sikret, når man har modtaget en bekræftelsesmail.

Passagererne skal være klar kl. 15.45 ved veteranbil og -busudstillingen på Østersvej 4 tæt ved festpladsen.