Der er nu faldet dom i en sag, hvor i hvert fald to unge har tilstået røveri imod en mandsperson ud for Rosildevej 3A i Frederikssund den 19. april i år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Sådan gik det to 19-årige gaderøvere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan gik det to 19-årige gaderøvere

Frederikssund - 04. juli 2021 kl. 05:37 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der skete et gaderøveri ved højlys dag ud for ejendommen Roskildevej 3A i Frederikssund, lige overfor Frederikssund S-togs station, mandag den 19. april i år.

Nu har Retten i Hillerød ladet dommen falde over to 19-årige mænd fra Københavnsområdet.

Det skete ved såkaldte straksdomme, der blev afsagt med to dages mellemrum fredag og onsdag i denne uge.

Her blev de to mænd fremstillet i hvert sit grundlovsforhør, og det endte med, at sagerne blev fremmet til doms, hvor de hver især blev idømt 10 måneders ubetinget fængsel for røveriet.

Ved røveriet truede tre unge mænd en mandsperson med kniv og en pistollignende genstand til at aflevere sin rygsæk. Sådan fremgik det i hvert fald af retsmødet, da avisen overværede starten af grundlovsforhøret af den første 19-årige, som blev varetægtsfænglet for røveri af særlig grov beskaffenhed.

Han nægtede sig skyldig via sin forsvarer og ønskede ikke sig at udtale sig, inden dommeren lukkede dørene og nedlagde navneforbud. Da varetægtsfængslingen udløb to uger efter, gik han frivilligt med til at lade fængslingen forlænge i en uge. I onsdags tilstod han røveriet, fortæller anklager Michael Qvist, Nordsjællands Politi.

- Han kørte sammen med nogle andre til Frederikssund for at lave en handel med »fake cigaretter«, der ikke blev til noget. Så blev de enige om at true sig til tasken fra en mand, som ikke har ønsket at udtale sig til politiet, siger Michael Qvist.

Fredag blev endnu en 19-årig mistænkt i sagen fremstillet i grundlovsforhør. Han fik en straksdom på 10 månders fængsel for røveri efter straffelovens paragraf 288 stykke 1, der handler om at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at fratage eller aftvinge nogen en fremmed rørlig ting, og som kan give op til seks års fængsel.

Kniven blev dog fjernet fra tiltalen, da han ikke kunne erkende den, oplyser anklager Joachim Suders, Nordsjællands Politi.

Det har ikke været muligt for avisen at finde ud, om politiet fortsat leder efter en tredje mand i sagen.