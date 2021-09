Sådan går det, når det går galt: Musikbanko blev til dansebanko

- De havde egne brikker med, og de havde egen kage med. Det var vist rigtige bankohajer. De lignede nogle, der er vant til at gå til bankospil, siger hun og fortæller, at de tre kvinder også ankom med en vis nervøsitet.

- De fortalte, at de frygtede, at de ikke ville kunne genkende musikstykkerne, og at de derfor ville komme til kort. Som arrangører lærte vi dem derfor det trick, som mange bruger, når de spiller musikbanko. Man downloader en musikgenkendelses app, Shazam på telefonen, og med den får man øjeblikkeligt at vide, hvad det er for et nummer, der spilles, forklarer Maria Alstrup.