Så vild er den lokale Corona-udvikling

Indlagte stiger - med forsinkelse

Og målt i forhold til befolkningens størrelse bimler de fleste alarmklokker nu med en såkaldt incidens (antal smittede pr. 100.000 personer) på 539 i Egedal, og 367 i Frederikssund.

I Region hovedstaden her hele 12.569 konstateret smittet med Covid-19, inden for den seneste uge - hvilket giver et incidenstal på 683,7.

Antallet af indlagte i optageområde Hillerød og Herlev, som borgere fra henholdsvis Egedal og Frederikssund hører under, er også støt stigende.

Tallet for indlagte svarer angiveligt forholdsmæssigt til antallet af smittede cirka 14 dage før opgørelsen. Det skyldes, at det tager tid for sygdommen at udvikle sig så alvorligt, at indlæggelse bliver nødvendigt.

Tallene for indlæggelser afspejler altså antallet af ramte på et tidspunkt, hvor omkring 1500-1700 dagligt blev konstateret smittede.

I dag har smittetallet altså ramt over 4.000.