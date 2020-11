Se billedserie Banedanmark åbner Vinge Station mandag den 14. december, hvor det første tog mod København kører klokken 04.41. Foto: Frederikssund Kommune

Så sker det: Vinge bliver stationsby

Frederikssund - 02. november 2020

Fra 14. december kan den nye by Vinge mellem Frederikssund og Ølstykke kalde sig stationsby.

Her åbner Banedanmark nemlig Vinge Station, og med en ny busrute får stationen et opland helt til Skibby i Hornsherred, skriver Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

Den nybyggede Vinge Station vil blive betjent af S-togslinjerne H og C, og de nuværende og kommende beboere i Vinge vil få en rejsetid på 43 minutter til København H.

Hvis man vil være den første, der tager toget fra Vinge Station, skal man tidligt op. Det første tog mod København afgår mandag den 14. december klokken 04.41.

Ny bus giver større opland

Vinge Station bliver nærmeste station ikke kun for borgerne i Vinge, St. Rørbæk og Snostrup, men også for et stort opland i Hornsherred.

Således vil indbyggerne i Skibby få Vinge Station som nærmeste station. Byrådet i Frederikssund har derfor besluttet at oprette en ny busrute - linje 319 - der skal køre mellem Skibby og Vinge Station. I første omgang som en etårig forsøgsordning for at vurdere behovet for bustransport, da der naturligvis også er etableret parkeringsmuligheder ved stationen, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

- S-toget har fra starten været et helt centralt element i byudviklingsprojektet Vinge. Derfor er det virkelig en stor dag, når man kan tage toget fra Vinge Station fra den 14. december. Så kan man bo midt i naturen og være midt i landets hovedstad på under tre kvarter. Med den nye fjordforbindelse og en ny busrute over fjorden til Vinge Station er vigtige dele af infrastrukturen nu på plads. Der er ingen tvivl om, at etableringen af stationen vil få afgørende betydning for mulighederne for at udvikle Vinge i de kommende år, fastslår borgmester John Schmidt Andersen (V) i pressemeddelelsen.

Flere nye byggerier

Mens staten er i gang med at opføre et magasin til opbevaring af kulturarv fra Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek i Vinge, så påbegynder boligselskabet Rosenvænget, med Domea som forretningsfører, opførelsen af omkring 200 nye almene boliger.

Byggeriet kommer til at ligge stationsnært i Vinge og ventes at begynde primo 2021 med forventet indflytning i 2022. Endvidere forventer Frederikssund Kommune at påbegynde lokalplanarbejdet for en investors projekt med yderligere 75-100 private boliger i to-tre plan i løbet af vinteren 2021.