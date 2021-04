Coronaen kan tage pusten fra mange - også idrætsforeninger. Men der er også overraskelser. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune Foto: Kenneth Jensen kennethjensen.dk

Så overraskende har coronaen påvirket idrætten

Frederikssund - 12. april 2021 kl. 10:20 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Hvordan har det påvirket idrætsforeningerne, at idrætsforeningerne i det meste af 2020 og ind i 2021 har været underlagt restriktioner og i lange perioder har været lukket ned som følge af corona? Frederikssund

overrasker. På landsplan har idrætsforeningerne mistet intet mindre end 128.288 medlemmer det forgangne år. Det er meget. Det svarer til et fald på fem procent i antal medlemmer. Det fremgår af tal, som DIF, DGI og Firmaidrætten har offentliggjort.

I Frederikssund har idrætsforeningerne 17.909 medlemmer. Kun 24 medlemmer er forsvundet i 2020. Det er et fald på så lidt som 0,13 procent.

Altså en minimal brøkdel af det fald i antal medlemmer, som landets idrætsforeninger generelt har haft. Eller sagt på en anden måde: I Frederikssund har idrætsforeningerne helt overraskende fastholdt sine medlemmer gennem coronaåret.

Det er en nyhed, der glæder formanden for Fritids og Kulturudvalget i Frederikssund, Jesper Wittenburg (S).

Dygtige foreninger - I denne svære tid, hvor idrætsforeningerne i Danmark generelt oplever faldende medlemstal, viser medlemsstatistikken, at foreningerne i Frederikssund Kommune har været dygtige til at fastholde deres medlemmer. Det kan kun tilskrives de engagerede frivillige i foreningerne og loyale medlemmer, der bakker op om foreningerne, også når aktiviteterne er nedlukkede.

- Vi er meget opmærksomme på, at der bag de generelt positive tal ligger indendørsforeninger, der har haft svære vilkår, imens andre foreningerne har haft tilgang til deres udendørsaktiviteter. Derfor interesserer det mig også meget, hvordan vi i udvalget kan hjælpe de foreninger, der lige nu håber på at få tidligere medlemmer tilbage, siger Jesper Wittenburg.

Klar til udendørs Jesper Wittenburg tror, at Frederikssunds idrætsforeninger blandt andet også har formået at fastholde sine medlemmer, fordi mange af foreningerne stod klar til at starte deres aktiviteter op udendørs, straks restriktionerne tillod det.

Frederikssund Idrætsanlæg, der plejer og driver kommunens idrætsfaciliteter, har haft travlt hen over foråret med at koordinere og klargøre udendørs fodbold-, tennis-, håndbold- og volleybaner. Der har skullet skabes plads til alle. Gymnastikforeninger har indtaget parkeringspladser omkring i byerne. Linedans er flyttet midlertidigt ud under åben himmel ved siden af kunstgræsbanen i Idrætsbyen. Beachvolley ved Marbæk Strand i april var nok heller ikke en aktivitet nogen havde forudset for et år siden.

Imponeret over foreninger På samme tid har Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund i såvel 2020 som 2021 haft fokus på, hvordan kommunen har kunnet støtte og hjælpe foreningsidrætten på fode igen i forbindelse med genåbningen af foreningslivets aktiviteter.

Formand for Folkeoplysningsudvalget, Anne Sofie Uhrskov (V) er imponeret over de frivillige i foreningerne.

- Vi ser, hvordan frivillige navigerer sikkert rundt i de mange forskellige retningslinjer og holder styr på, at medlemmerne forbliver i deres små grupper. Vi ser indendørsidrætter, der har indtaget boldbaner, parker, parkeringspladser og naturen for at komme i gang. Og vi ser i denne tid, at medlemmerne kvitterer for den store indsats ved at møde talstærkt op til alle de gode tilbud, der er genopstået den sidste måned. Vi vil løbende i Folkeoplysningsudvalget følge foreningernes situation og gøre, hvad vi kan for at målrette tilskuddene til pressede foreninger, siger hun.

De indendørs idrætsfaciliteter forventes ifølge regeringens plan at genåbne for børn og unge den 21. april.