Spidskandidat Kirsten Weiland afleverer sammen med Ole Peltola, Jørgen Olsen, Camilla Cordius og Preben Kozuch listen med »stillere«, der gør det muligt for det nye parti at stille op til kommunalvalget. Karin Petersen, sekretær på rådhuset, tager imod. Foto: Henrik Helmer Petersen

Så mange stillere bringer nyt lokalparti i spil

Frederikssund - 22. september 2021 kl. 05:10 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Nyt parti har tirsdag afleveret liste med underskrifter på stillere. Nu er partiet klar til kommunalvalg.

Fem kandidater fra det nye lokalparti Fjordlandslisten i Frederikssund mødte tirsdag ved middagstid op på rådhuset.

Med sig havde de papirer med underskrifter fra mennesker, der har skrevet under på, at de synes, at Fjordlandslisten skal have lov at stille op som nyt parti ved kommunalvalget 16. november i Frederikssund.

Mens et nyt parti skal have godt 20.000 underskrifter, såkaldte vælgererklæringer (helt præcist 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg) for at stille op ved et folketingsvalg, ser det anderledes ud ved et kommunalvalg.

Og også lettere. For at stille op ved et kommunalvalg skal en ny lokalpolitisk liste have 25 såkaldte »stillere«. Det er 25 personer, som ikke selv er kandidater på listen, og det er 25 personer, som ikke må have skrevet under som stillere for andre partier. De skal i sagens natur også bo i den kommune, hvor det nye parti stiller op.

Den liste med 25 stillere afleverede Fjordlandslistens spidskandidat Kirsten Weiland sammen med fire af partiets øvrige kandidater, Ole Peltola, Jørgen Olsen, Camilla Cordius og Preben Kozuch tirsdag til sekretær på rådhuset Karin Petersen.

- Vi har sikret os knapt 40 stillere, så er vi på den sikre side, forklarer Kirsten Weiland.

- Det har ikke været svært at finde 40. Vi har spurgt familie og venner, tilføjer Ole Peltola med et smil.

- Det svære har været bureaukratiet. Med GDPR, stillernes cpr-numre, og alle de formalia, der har været omkring det. Det har været omfattende. Næsten en barriere for demokratiet, mener Jørgen Olsen.

Liste N

Sammen med listen med stillere, som nu skal kontrolleres af administrationen i kommunen, havde Fjordlandslisten også et ønske med på rådhuset.

- Vi vil gerne stille op som Liste N. Bogstavet N er ledigt, og N indgår i Fjordlandslisten og i vores slogan med Sund Fornuft. Vi håber, vi får tildelt Liste N, lyder ønsket fra Fjordlandslisten.