Så mange passer på dig ved kæmpe broløb

Uanset, om du skal gå »one mile«, eller løbe fem eller 10 kilometer, når Kronprinsesse Marys Bro bliver indviet lørdag den 28. september, er du i sikre hænder. 243 frivillige står nemlig klar i kulissen til at vise vej, skænke vand eller behandle småskrammer, når de 10.000 tilmeldte til løbet kridter skoene og sætter kursen over fjorden, oplyser formand for Fjordløberne i Frederikssund, Torben Hansen, som i samarbejde med søsterklubben Out-Run arrangerer den enorme event på den nye bro, som forbinder Frederikssund og Hornsherred, til Frederiksborg Amts Avis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her