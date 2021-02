Så mange +93-årige kan få Moderna-vaccine

Kun to vaccinationsdage Borgere på +93 år opfordres derfor til at være opmærksomme på deres post, så de får glæde af tilbuddet om vaccination, skriver kommunen på sin hjemmeside.

- Da der er begrænset antal vacciner opfordres borgerne til straks at følge vejledningen i brevet og booke vaccinationstid på www.vacciner.dk . Da tilbuddet kun gælder mandag og tirsdag appellerer vi til, at borgerne om nødvendigt henter hjælp hos pårørende og netværk til bestilling af tid til vaccination og transport til vaccinationscenteret, meddeler kommunen.

Borgere på +93 år og som i øvrigt modtager hjælp fra kommunen, vil torsdag den 4. februar blive ringet op af Frederikssund Kommune for at høre, om de har brug for kommunal hjælp til transporten til vaccinationscenteret. Hvis man har brug for kommunal hjælp til transport, booker kommunen tid til vaccination.