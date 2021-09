Så let var det: 77-årig gav dankort og pinkode til falsk bankmand

En mand udgav sig onsdag eftermiddag mellem klokken 17.00 og 17.30 for at være fra en bank, da han ringede til en 77-årig kvinde i Jægerspris.

Advarsel

Her advarer politiet om, at flere borgere i Nordsjælland den seneste tid er blevet kontaktet af personer, som udgiver sig for at være fra en offentlig myndighed eller en bank for at lokke personlige oplysninger og betalingskort med tilhørende information ud af borgerne.