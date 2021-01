Se billedserie 23-årige Louise Zeeb Thomsen med opvækst i Frederikssund har bestået svendeprøve med guldmedalje i konditorfaget. Foto: Julie Karnil Bernskov

Så godt gik det til Louises svendeprøve

Frederikssund - 27. januar 2021 kl. 09:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

23-årige Louise Zeeb Thomsen, der er vokset op i Frederikssund, er en glad ung konditor efter sin svendeprøve på uddannelsesinstitutionen ZBC i Ringsted.

Otte timer til syv discipliner Hun opnåede flere 12-taller på sit eksamensbevis, og samlet set rakte hendes indsats til intet mindre end en guldmedalje til svendeprøven torsdag den 21. januar.

Louise Zeeb Thomsen øvede under et to uger langt skoleophold inden svendeprøven, der er mundtlig, skriftlig og praktisk. Hun fik en arbejdsdag på otte timer til at fremstille sine bud indenfor syv af konditorfagets discipliner, som hun blev bedømt på.

Blandt dem var Louises valg af en etagekage i tre lag, bestående af hasselnøddebund med lys chokoladeknas, nougatmousse, hindbærgelé og hindbærmousse.

Job i en sød verden Den 23-årige nybagte konditorsvend har tilbragt sin folkeskoletid på Oppe Sundby Skole. Hun er udlært fra Confecture Copenhagen, der ejes af Patrick Skelmose Pörtner og har adresse på Christianshavn i København. Her har hun været i et halvt år efter at have indledt sin elevtid hos Grannys House i Søborg.

- Jeg søgte nye udfordringer, fordi jeg gerne ville have mulighed for at dygtiggøre mig og specialisere mig indenfor chokoladefaget - den søde verden, fortæller Louise Zeeb Thomsen.

Hun har taget en eux-studentereksamen, inden hun gik i lag med uddannelsen som konditor, fordi hun gerne ville have noget at falde tilbage på.

- Jeg drømmer om at blive selvstændig og åbne egen forretning på et tidspunkt, siger den dygtige konditorsvend, som nu skal arbejde som færdiguddannet hos Confecture Copenhagen.