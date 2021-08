Se billedserie En større gruppe forældre er utilfredse med den pasningsordning, de har valgt til deres barn. De har samlet sendt en klage til kommunen, hvor de har bedt kommunen lukke pasningsordningen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Så galt kan det gå: Privat pasningsordning lukker efter forældrekritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Så galt kan det gå: Privat pasningsordning lukker efter forældrekritik

Frederikssund - 20. august 2021 kl. 08:14 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Så galt kan det gå i en privat dagpleje: En bølge af kritik har fået populær privat pasningsordning til at opsige alle kontrakter med forældre.

Helles Økologiske Private Pasningsordning i Slangerup lukker 1. oktober. Selv er indehaver af pasningsordningen med ansatte og plads til ni vuggestuebørn, Helle Boisen Andersen sygemeldt med stress.

Det fortæller hun til Frederiksborg Amts Avis.

Sagen er vokset hen over en periode, hvor en gruppe forældre med børn i Helles Økologiske Private Pasningsordning er blevet tiltagende utilfredse med de forhold, de har mødt i pasningsordningen.

Sendte klage De føler sig dårligt behandlet og mener ikke, at pasningsordningen honorerer det, de er blevet lovet.

Umiddelbart før sommerferien sendte otte forældrepar samlet en klage til Frederikssund Kommune, hvor de i en vifte at punkter uddybede deres utilfredshed. De skrev, at de mente, at kommunen burde lukke pasningsordningen.

Samtidig har flere forældrepar skrevet kritiske anmeldelser af den private pasningsordning på Trustpilot på internettet.

Ni år siden Det begyndte ellers godt for Helle Boisen Andersen, da hun for ni år siden etablerede sig som dagplejemor med Helles Økologiske Private Pasningsordning på sin privatadresse i Slangerup.

Mange forældre valgte at få deres børn passet i pasningsordningen, der blandt andet annoncerede med økologisk og varieret mad til børnene og dertil udviklende og spændende aktiviteter ude og inde for de små.

Hvad er så gået galt?

Gruppen af forældrepar bag klagen til kommunen mener, at der er gået mange ting galt.

Lange kontrakter - Flere har følt sig fanget af, at de har skrevet under på en kontakt med Helles Økologiske Private Pasningsordning, hvor opsigelsesvarslet er tre måneder plus løbende måned - og at kontrakten ikke kan siges op det første halve år, fortæller Bolette og Anders Schmidt Wøhlk, forældre til August.

Det er en del mere, end man binder sig for i de fleste andre private dagplejeordninger, og flere forældrepar har i forbindelse med utilfredshed med forholdene i Helles Økologiske Private Pasningsordning haft lyst til at tage deres børn ud af ordningen hurtigt. Men det har ikke været muligt.

To af parrene har brugt advokat for at få deres barn ud af Helles Økologiske Private Pasningsordning. Det gælder blandt andet Zhaowei Han og Allan Schelle, forældre til Ethan. De er glade for, at Ethan nu passes et andet sted.

Tulle Dichow og Martin Malmberg oplyser, at de er endt i en inkassosag, fordi de har taget deres søn Malthe ud af pasningsordningen og ikke har ville betale for efterfølgende måneder, som kontrakten påbyder.

Får bøder Flere forældrepar er også overraskede og oprørte over, at de har fået bøder, hvis de har afhentet deres barn for sent. Flere har hentet deres barn bare få minutter efter lukketid, hvilket de har indkasseret en bøde for på nogle hundrede kroner. Det er blandt flere Helene Godbersen og Mik Roat Bjørkman, forældre til Elina pikerede over.

Helle Boisen Andersen derimod mener, at hun har været nødt til at sikre sig selv og sin forretning med en kontrakt med relativ lang opsigelsesvarsel, ligesom hun fortæller, at bøderne for at ankomme for tidligt og afhente for sent har været et resultat af, at et par forældre har haft svært ved at holde sig inde for pasningsordningens åbningstider.

Coronarestriktioner En anden anke hos gruppen af forældre bag klagen er, at de ikke mener, at deres børn har fået tilbudt det varierede mad og de udviklingen aktiviteter, som fik dem til at vælge den private pasningsordning.

Ifølge Helle Boisen Andersen handler det om, at coronarestriktioner hen over et år har sat sine begrænsninger for mulighederne.

Tvist om sygdom Forældrene anklager deres dagplejemor for at have været umanerligt meget syg, hvilket har gjort, at forældrene ofte har været nødt til at passe deres børn selv. Ifølge Bolette Schmidt Wøhlk var Helle Boisen Andersen syg og væk noget nær en tredjedel af de ni måneder, hun og Anders havde deres søn August indskrevet i Helles Økologiske Private Pasningsordning.

Det afviser Helle Boisen Andersen. Hun oplyser, at hun ikke har haft nævneværdig sygdom, men været i coronakarantæne to gange, mens hun har ventet på et testresultat.

Ifølge forældrene har Helle Boisen Andersen langt ud over det sædvanlige ringet til forældrene og bedt dem hente børnene, fordi børnene har haft »snotnæser«. Forældrene mener, at det nogle dage er blevet misbrugt til at »slippe af med nogle børn«.

Forsvarer børnene Ifølge Helle Boisen Andersen handler det om, at forældrene ikke har haft tid og overskud til at tage sig af deres børn, når børnene har været syge.

- Hun ser sig selv som »børnenes advokat«, siger hun.

Blandt forældrene har man generelt oplevet en manglende samarbejdsvillighed og imødekommenhed i den private dagplejeordning, men det afviser Helle Boisen Andersen pure. Hun fortæller, at hun som en konsekvens af en uoverensstemmelse har holdt forældremøde og løbende har indbudt til snak for at skabe harmoni og fælles fodslag.

Har skrevet under I Frederikssund Kommune oplyser Julie Becher, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, at kommunen har modtaget forældrenes klage. Julie Becher fortæller også, at kommunen en gang tidligere har fået en klage over Helles Økologiske Private Pasningsordning, men at klagen dengang alene gik på det lange opsigelsesvarsel i kontrakten.

- Men en kontrakt mellem forældre og en privat pasningsordning kan vi som kommune ikke blande os i. På kommunens hjemmeside pointerer vi kraftigt, at forældre skal sikre sig, at de ved, hvad de skriver under på, når de indgår en aftale med en privat dagpleje, siger Julie Becher.

Alt ok ved tilsyn Hun pointerer, at kommunen har været på flere både anmeldte og uanmeldte tilsyn hos Helles Økologiske Private Pasningsordning, og at der ikke her har været noget at kritisere.

Den aktuelle klage, hvor de otte forældrepar kritiserer pasningsordningen bredt - og beder kommunen om at lukke Helles økologiske Private Pasningsordning, har ifølge Julie Becher fået Frederikssund Kommune til at indkalde Helle Boisen Andersen til at møde. Men direktøren i kommunen konstaterer også, at det formentlig ikke bliver til noget, når ordningen lukker.

Ingen nye børn Og det gør den. Uoverensstemmelsen med gruppen af forældre og ikke mindst som en følge af negativ omtale på Trustpilot på nettet har Helle Boisen Andersen kastet håndklædet i ringen.

Helle Boisen Andersen det sådan:

- Det har desværre vist sig meget vanskeligt for mig at få nye børn i pasningsordningen. Det er en konsekvens af den negative omtale på blandt andet Trustpilot. En negativ omtale, der udspringer af et par få forældrepar, som tilsyneladende har fået flere til at hoppe med på vognen.

- Det koster mig mit levebrød, og jeg har meldt forældrene til politiet for injurier, siger hun.

Den anmeldelse tager forældrene roligt. De vedstår sig deres kritik og mener ikke, at der er noget injurierende i den.

Rammer et barn Julie Becher fra Frederikssund Kommune oplyser, at lukningen af pasningsordningen rammer ét barn fra Frederikssund. Flere af kommunens børn er ikke for tiden indskrevet i Helles Økologiske Private Pasningsordning.